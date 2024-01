Unha despensa para conquistalos a todos

Hospedarse nunha casa de turismo rural de Navia, ou de Cervantes, ou da Fonsagrada, e poder degustar mel e zume de Negueira, queixo do Cebreiro ou carne da Carqueixa axiña será unha realidade grazas ao traballo en común dos produtores e hostaleiros da comarca da Montaña que, impulsados polo GDR Montes e Vales Orientais, buscan mostrar o territorio a través da boca. Non só da palabra, senón tamén dos sabores, deses que falan por si sós, que evocan.

A Despensa de Ancares Terras de Burón está aquí. Este mércores presentouse na Casa do Chao, en Navia, o proxecto sobre o que se leva traballando durante meses ante autoridades e xente interesada en saber máis da iniciativa. Cumpriuse así un dos últimos pasos antes da súa posta en marcha oficial nunha decena de casas de turismo rural e hoteis que, pese a carecer de cociña propia, desexan ofrecer a gastronomía do seu territorio aos hóspedes. De momento, estes locais están en Cervantes, Navia, A Fonsagrada, Baleira, Becerreá, Baralla e Pol, tal e como numera Fe Álvarez, xerente do GDR.

No acto, celebrado coa colaboración do Polo de Emprendemento e Apoio ao Emprego da Montaña, puideron probarse os produtos que logo encandilarán os estómagos de turistas e visitantes, manxares nacidos, así mesmo, das terras de Negueira, A Fonsagrada, Cervantes, Navia, Baralla, Becerreá e Pedrafita. Pero, destaca Fe Álvarez, "todo isto está aberto a que se sumen máis produtores e establecementos turísticos".

O que queira adherirse a este clube debe cumprir o requisito de comprometerse coa divulgación do territorio. Así, a xerente do grupo avanza que "xa hai algúns outros negocios e produtores interesados na iniciativa, como de Meira e Láncara", aínda que non será ata o regreso de Fitur -a onde viaxan co lema "Déixate marabillar polo Xeodestino Ancares Terras de Burón"- cando se materialice o proxecto a través de "despensas físicas nos locais membros".

DE CARA AO FUTURO. Durante a xornada, na que participaron medio cento de persoas, entre elas a secretaria xeral de Igualdade, Sandra Vázquez; a directora xeral de Emprendemento, Margarita Ardao; a chef Lucía Freitas; o técnico do Polo de Emprendemento da Montaña, Iván Sánchez, e a xerente do GDR, houbo ocasión tamén para falar do día de mañá.

Así, os impulsores da Despensa de Ancares e Terras de Burón presentaron necesidades futuras, como un maior apoio loxístico ou dar un pulo á mobilidade das terras e á produción primaria para "certificar os excedentes dos particulares interesados en sumarse", que, ademais, "poden ofrecer experiencias turísticas". "No fondo, todo isto acaba empoderando a muller do rural e loitando contra a despoboación", di Álvarez, que non descarta que eses manxares que proximamente degustarán os de fóra poidan incluírse no círculo dos servizos sociais da contorna.