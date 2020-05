Desigual vuelta a clase en 2º de BAC y FP bajo estrictas medidas de seguridad

Los alumnos de 2º de Bachillerato y de segundo de los ciclos medios y superiores de FP se tomaron este lunes al pie de la letra el proceso de desescalada. Como si se hubiese fijado un aforo máximo, como en una terraza o en un comercio, algunos institutos de la provincia registraron una asistencia que no alcanzó ni el 30%.

Casi una decena de centros aplazó a este martes esa vuelta a clase: Lucus Augusti, Muralla Romana y San José, en la capital lucense; Basanta Silva, Lois Peña Novo y Poeta Díaz Castro, en A Chaira, y Xograr Afonso Gómez y Gregorio Fernández, en Sarria.

Estudiantes entran distanciados en el IES Nosa Señora dos Ollos Grandes. XESÚS PONTE

Ese retorno a las aulas, en algunos casos tras cita previa, estuvo marcado por las estrictas medidas de seguridad. Los alumnos portaron mascarilla. Los centros habilitaron un circuito de entrada y otro de salida. Estaban llenos de carteles que advertían de que había que mantener la distancia de dos metros. En cada aula no faltaron botes de gel hidroalcohólico para la desinfección de las manos.

La recomendación era de hasta 15 alumnos por clase. En algunos centros se acondicionaron espacios más amplios. Por ejemplo, en el instituto Leiras Pulpeiro de Lugo, en donde acudieron 25 de los 70 alumnos que podían desescalar, se impartieron las asignaturas en el salón de actos y en dos aulas de Tecnología, en vez de en las convencionales.

"Vine a aclarar dudas. La sensación fue muy irreal: los protocolos para entrar y salir, muy pocos compañeros, con mascarillas...", afirmaba Olga González, del instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes, en donde asistieron una treintena de los 150 alumnos.

Su compañero de centro, David Fernández, coincidía en esa sensación de extrañeza porque los estudiantes estaban "muy separados", pero sacó una lectura positiva ya que "las materias se entienden mejor y la relación con los profesores es más cercana".

La afluencia en 2º de BAC fue también desigual en los otros centros de la capital lucense: Xoán Montes, 26 de 43; Sanxillao, 23 de 53; Ánxel Fole, 45 de 66; Fingoi, 30 de 40, y Galén, 25 de 40.

En los segundos cursos de los ciclos medios y superiores de FP la asistencia fue testimonial, aunque hay una explicación: "El 80% de los alumnos ya están realizando la formación en los centros de trabajo", apuntaba Joaquín Expósito, director de As Mercedes, en donde recibieron clase cinco estudiantes de Electrónica del Automóvil.

En los institutos Sanxillao y Politécnico no acudió ningún alumno. En este último se personó una estudiante a las ocho y media de la mañana, que se volvió para casa al no encontrarse con nadie, ya que no sabía que las clases no empezaban hasta las nueve.

A MARIÑA. Tras el esfuerzo telemático durante semanas, los institutos mariñanos se han centrado en recibir con la mayor salubridad a aquellos alumnos que se la juegan en los últimos cursos. Mascarillas, geles, itinerarios, distancias..., todo en un ambiente que para los docentes es bastante impropio.

José Manuel Rubal, director del IES Marqués de Sargadelos, en San Cibrao, en donde acudían 9 de los 14 alumnos de 2º de BAC, reconocía que "as instrucións da consellería foron poucas e retrasáronse, e como para tomar decisións a tempo. Só a unión dos centros nos permiriu ir adaptándonos; agora os directores e os centros temos unha serie de poderes impropios sobre instruccións sanitarias ou de promoción e avaliación".

Rubal, que alababa el trabajo del profesorado, reconocía que "un alumno pode promocionar nun centro e noutro non, e iso baixo o meu criterio non se pode facer".

Otros centros mariñanos como el ribadense Dionisio Gamallo también comenzaron a recibir gradualmente a alumnos para clases de refuerzo.

COMARCA DE LUGO Y A ULLOA. Las instalaciones del IES Río Miño de Rábade parecían este lunes casi vacías. El centro abrió sus puertas a ocho estudiantes de los 20 matriculados. La supresión del servicio de transporte escolar influyó.

Alumnos en el IES do Camiño, en Palas. EP

En la comarca de A Ulloa, ninguno de los 28 alumnos de 2º de BAC del IES de Monterroso asistirá a clase, una excepción en los centros de la provincia.

Sí que lo harán en Palas de Rei, donde el IES do Camiño acogió a la mitad de los 16 matriculados. Los docentes, como en otros centros, tendrán que doblar sus turnos, para impartir las clases presenciales y las telemáticas. Respetuosos, responsables y educados en la jornada de este lunes, así es como los define el director del centro, Fernando García, que también es de la opinión de que la vuelta fue "precipitada, pois apenas tivemos tempo dende o venres para axustarnos ao presencial, unha vez que fixemos a adaptación ao telemático".

A MONTAÑA. Solamente abrió sus puertas el IES de Becerreá. Lo hizo, además, para acoger a casi la totalidad de sus estudiantes, 12 de los 15 que cursan 2º de BAC. "Algún deles estaba desexando voltar. Nós temos un contacto moi íntimo cos estudantes, que é bo recuperar", indicaba Fernando Cerecedo, director del centro.

A su juicio la idea de retomar ahora el curso presencial no es acertada. "Isto require moitísima organización e esforzo para só dúas semanas. Son moitas as pezas que renxen con todo isto. Non quero imaxinar o que supón en centros grandes", comenta. Por otro lado, también indicaba que los costes del material de prevención de contagio, con excepción de las mascarillas, están corriendo a cargo del centro, como en otras localidades.

En A Fonsagrada, este lunes todavía trabajaban para ajustar los protocolos de seguridad que permitiesen acoger este martes a los seis alumnos que, de los nueve matriculados, retomarán el espacio del aula.

A CHAIRA. En las comarcas de Terra Chá y Meira, solo el IES Pedregal de Irimia de Meira iniciaba ayer las clases presenciales, con cuatro alumnos. El IES da Terra Chá José Trapero Pardo de Castro Ribeiras de Lea retrasa la vuelta hasta que esté preparado, ya que al no contar con una normativa concreta hasta el viernes por la tarde lo dejó sin margen de maniobra, queja con la que coincidieron las direcciones de otros centros.

Alumnos del instituto Daviña Rey de Monforte. EP

SARRIA. Ese fue el motivo por el que en el instituto Xograr Afonso Gómez no retomaron este lunes las clases al considerarlo "demasiado precipitado". Su director, José Manuel Valcarce, quien es presidente de la Asociación de Cargos Directivos de Centros Públicos de Lugo, considera que la vuelta a las aulas es "innecesaria" porque "o profesorado estao facendo moi ben traballando telematicamente, con tutorías individualizadas...".

RIBEIRA SACRA. La afluencia osciló entre los dos alumnos de A Pinguela y los 34 del Río Cabe. El director del primer instituto, Enrique Sampil, explicaba que el centro ha hecho una apuesta "firme" por las clases telemáticas y que 11 profesores han solicitado seguir con ellas por ser personas vulnerables o para conciliar vida laboral y familiar. En el Val do Asma de Chantada y en el IES de Quiroga habilitaron el salón de actos para impartir clase.