La provincia como demarcación territorial vuelve a estar en el centro de la polémica, tras fijarse como unidad de referencia en la desescalada del confinamiento. Esa división creada en 1833 desde Madrid pone de nuevo en tela de juicio la perspectiva urbanocéntrica que muchas voces han criticado en la gestión de la crisis. El diez por ciento de gallegos, lucenses entre ellos, vive en zonas que limitan con otras provincias o comunidades. La vida en Os Peares, repartido en cuatro ayuntamientos de Lugo y Ourense, sería ahora imposible, por ejemplo, de no ser por la entidad supramunicipal creada en los 90 para superar esa barrera. A los lucenses que viven en esas áreas no les convence la medida del Gobierno, que, tras críticas de las autonomías, se mostró este jueves flexible a ver otras opciones.

Una ría de por medio

La frontera entre Lugo y Asturias es solo administrativa en los municipios limítrofes porque la vida de sus vecinos está estrechamente ligada. Ribadeo es una localidad de referencia para buena parte del occidente de Asturias para realizar compras o disfrutar del ocio. Este contacto también se da entre Trabada y Vegadeo. En este caso, son muchos los trabadenses que hacen su vida diaria al otro lado de la frontera. "Fóra de alimentación, librerías, farmacia ou banco, son moitas as compras que se fan en Vegadeo, porque queda máis preto que Ribadeo", explica Rubén García, que reconoce que también hay mucha gente que trabaja o alumnos que estudian en el municipio asturiano. García da otro ejemplo de la íntima relación entre ambas comunidades: "Rexento un negocio de alimentación e tamén teño clientes de San Tirso de Abres, porque lles queda máis preto vir aquí que a Vegadeo". Además Trabada y Vegadeo comparten una misma parroquia: Ría de Abres, que tiene el colegio, la iglesia y el cementerio en el lado asturiano.

Entre Lugo, Asturias y León

Para muchos vecinos del municipio berciano de Vega de Valcarce, Pedrafita do Cebreiro es la villa de referencia para realizar sus compras, por no hablar ya de las ferias de un lado y otro de Os Ancares, que no distinguen de fronteras. Pilar Fernández Río, de Casa García, recibió con preocupación la noticia de esa desescalada provincial. En su caso, sus terrenos están a cinco kilómetros de su casa, pero ya en la comunidad de Castilla y León. "Non sabemos se poderemos ir botar as patacas", explica.

A Fonsagrada es la villa en la que hacen compras vecinos de los concellos asturianos de San Antolín de Ibias y Santa Eulalia de Oscos. La relación también es estrecha con Grandas de Salime y Taramundi. Vicente García, transformador de madera en Ibias, indica que el 90% de sus suministros están en Lugo, que también es su referencia en el plano comercial.

Terra Chá

En Terra Chá, el mayor conflicto se centra en territorios limítrofes de la provincia de A Coruña, con una gran interrelación vecinal y familiar. Aranga, Curtis, Sobrado o Monfero, pegados a Guitiriz, tienen un contacto continuo. Lo mismo ocurre con As Pontes, que comparte fronteras con Muras y Xermade y tiene una larga y estrecha vinculación con Vilalba.

Con esta medida muchas familias que quedarán a un lado y otro de línea divisoria. Es el caso de Sandra Pena, que vive en As Pontes pero tiene a toda su familia en la capital chairega, a menos de 30 kilómetros. "Todos hicimos un esfuerzo quedándonos en casa, y no es justo que ahora algunos, estando tan cerca, no podamos ver a la familia", explica. Ella defiende que lo lógico sería poner una norma por kilómetros. "Aquí podemos ir hasta Fisterra pero no a Vilalba, ni Piñeiro o a Roupar, que están pegados", dice. Su caso todavía es más duro porque tiene una niña de ocho meses, y nadie de su familia puede ver cómo aprendió a dar los primeros pasos.

'A Terra do Medio'

El escritor melidao criado en Agolada Xosé Vázquez Pintor llamó 'A Terra do Medio' a ese territorio que pivota sobre el centro geográfico de la comunidad, entre las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra. Ricardo Santos, al frente de un ultramarinos en Melide, explica que la medida gubernamental no atiende al carácter de la villa como capital de una comarca supramunicipal, a cinco kilómetros de Lugo y a ocho de Pontevedra. "É absolutamente irreal, e debería servirnos para repensar esta orde", comenta. Los mercados agroalimentarios de proximidad, que abrirán a partir del día 4, son inconcebibles sin el tránsito entre los distintos ayuntamientos. Es el caso del de Melide, Monterroso, Palas, Arzúa, Agolada o Lalín. "Somos un caso paradigmático desta situación", afirma.