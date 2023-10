El "descontrol" de la velutina obliga a los apicultores a echarse a la calle

"A este paso, en dous anos non queda nada". Así de desesperanzador sonaba el mensaje de los alrededor de 150 apicultores que este miércoles se echaron a la calle en Lugo para exigir medidas que erradiquen de una vez por todas la plaga de velutina que asola Galicia. Un problema, aseguran, que se dejó crecer tanto que ya llegó al "descontrol".

El Sindicato Labrego Galego convocó la protesta ante la delegación de la Xunta en Lugo, al considerar que es la Administración autonómica la que debe coger las riendas para frenar la expansión la avispa asiática y elaborar un plan de acción para detectar y eliminar los nidos que ya se cuentan por miles. Los manifestantes instan además a que se fomente la investigación del ciclo y comportamiento de la Vespa velutina nigrithorax -especie exótica invasora- y que se apueste por el trampeo a lo largo del año y que lo lleven a cabo incluso los ajenos a la apicultura.

Y es que aunque este miércoles fueron los apicultores los que pusieron de manifiesto la "desesperación" a la que se ven sometidos cuando ven cómo sus colmenas mueren, sin herramientas para evitarlo, avisan que la plaga de velutina acabará poniendo en serios aprietos al sector vinícola y frutícola y alertan del grave riesgo que implica para la salud de las personas y, en mayor medida, para agricultores y trabajadores del ámbito forestal.

Los profesionales de la miel de la provincia de Lugo han llegado este año al límite -las temperaturas favorables permitieron que la avispa asiática se multiplicara como nunca antes-, pero en el litoral gallego llevan mucho soportando la presión de la velutina.

De 30 kilos a 12. "Na costa levamos desde maio coas colmeas bloqueadas e xa queda pouca poboación de abella", indica Ester Ordóñez, presidenta de la IXP Mel de Galicia, que añade que las cosechas "hai varios anos que non podemos dicir que son boas". Detalla que si antes salían unos 30 kilos de miel de cada colmena, ahora rondan los 12. Con todo, ya se han puesto manos a la obra en colaboración con el campus de Ourense para controlar los apiarios a través de sensores y otros mecanismos que captan "os niveis de estrés que sofren as abellas e os seus comportamentos".

Ese notable descenso ya se deja notar en Lugo. Las abejas de Raquel López y Roberto Rodríguez, de Aramel, en Folgoso, dejaron de trabajar en julio -antes, dicen, los ataques se producían a finales de septiembre- y ellos ya cifran las pérdidas de este año en "unos 700 quilos". Pero ahí no se queda el problema, ya que "hai que sumar as colmeas que están morrendo", estructuras que ni siquiera pueden trasladar porque "en todos os lugares están igual".

Si se les pregunta por soluciones alegan que no son imposibles, pero sí son difíciles. "Os apicultores non somos suficientes; a Administración tería que trampear todo o ano e localizar niños e destruílos", porque "se nós pillamos mil velutinas, elas nunha semana xa se reproduciron ata as 5.000".

Hasta tirar la toalla. La presión con la que esta especie somete a las abejas, sumada a un cambio climático que agudiza las enfermedades en las colmenas, las debilita y hace incrementar la población de la invasora, además de los precios de la propia miel que van a la baja, llevan a apicultores, sobre todo incorporaciones recientes, a tirar la toalla.

Óscar Gómez, que posee 800 colmenas en Becerreá y Navia, reconoce que está deseando acabar con el trabajo de campo para "deixar de desesperarme ao ver tantos animais mortos". Él ya acabó la recolecta de miel y de las 16 toneladas de hace un par de años, en este ronda las 13, pero lo peor es que el proceso de medicar las colmenas de cara a la hibernación tampoco asegura la supervivencia: "Hai tres semanas mediquei 80 e agora quédanme 54 vivas".

Este joven coincide con los demás manifestantes: las medidas actuales no son suficientes. Seaga, la empresa encargada de retirar nidos, no da abasto y las asociaciones apícolas no pueden asumir la responsabilidad de trampear y enseñar a los ciudadanos cómo elaborar mecanismos que atrapen velutinas. Así, pide implicación de las administraciones.

Y en eso coincide el santiagués Jose Rodríguez, quien además ve insuficiente la cuantía destinada en el plan apícola para enfrentar la plaga de avispa asiática. En su caso, recurre "ás piqueiras, para que a avespa non poida entrar na colmea, e á alimentación complementaria, que evita que a abella teña que saír ao exterior", donde sobrevuela la velutina. Aún así, no es suficiente para alimentar las crías, así que para el invierno "quedan as abellas vellas", que no pueden garantizar ni el futuro de la colmena ni del sector.