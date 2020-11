La cifra de centros educativos no universitarios de la provincia de Lugo que registran casos activos de coronavirus ha descendido ligeramente este jueves al pasar de 80 a 76. Sin embargo, los contagios siguen en aumento tras notificarse 176 positivos, cuatro más que en la jornada anterior. La tabla facilitada por el Sergas también muestra un incremento del número de aulas cerradas: 14, tras la clausura de dos unidades en el E.E.I. Fingoi nº 2 de Lugo.

Los centros que ya no contabilizan casos en el área son la escuela infantil de Paradai, el CPR Cervantes y el IES Muralla Romana de Lugo; el CEIP A Gándara y el CEIP de Monforte de Lemos y el CEIP Ricardo Gasset de O Incio. [Siguen apareciendo por error en el listado de la Xunta, aunque se concreta que no hay positivos].

Por otro lado, se incorporan a la lista el CEE Santa María y el CEIP das Mercedes de Lugo, con un positivo en cada centro.

Por lo demás, en el informe diario de la Xunta sigue figurando una instalación lucense cerrada, la escuela infantil Golfiños de Lugo, aunque su directiva informó de que abrió este lunes.

No es la única discrepancia con los datos divulgados por la Administración autonómica. La dirección del CEIP Xoán de Requeixo de Chantada emitió este miércoles un comunicado para expresar su "indignación" con la información divulgada por la Consellería de Educación y asegurar que los datos sobre su colegio "non son reais". Subraya que no tiene constancia de los dos contagios que figuran en el listado.

GALICIA. La comunidad registra este jueves un total de 1.254 casos de infección por coronavirus en centros educativos y escuelas infantiles, lo que supone nueve positivos menos que este miércoles, mientras que continúas con 70 aulas cerradas, ha informado la Xunta.

Por áreas sanitarias, las más afectadas son la de Vigo, donde descienden los infectados y suman 361 casos (13 menos) y 18 aulas en cuarentena (igual número); seguida del área de A Coruña, donde se mantienen los 239 casos positivos de ayer y las 19 aulas cerradas.

En el área Lugo, hay un total de 176 positivos (4 más), con 14 aulas cerradas (2 más que ayer); mientras que en el área de Pontevedra se cuentan 154 positivos (8 más) y 8 aulas en cuarentena (igual número que el miércoles)

El área de Santiago de Compostela aglutina 120 positivos (5 menos) y 7 aulas en cuarentena (una más que el miércoles); mientras que Ferrol suma 106 casos (1 menos) y 2 aulas cerradas, sin variación.

El área sanitaria con menos contagios en escuelas es la de Ourense, que cuenta con 98 casos (dos menos) y tiene dos aulas cerradas, tres menos que este miércoles.