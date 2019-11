A Deputación de Lugo presenta a campaña do 25-N: 'En Negro contra as violencias'

A deputada de muller e igualdade, María Loureiro, acompañada do alumnado do Centro de Formación do Servizo de Audiovisuais, presentou estes xoves na Praza de San Marcos as actividades reivindicativas que organiza a Deputación con motivo do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller.

Loureiro adiantou que a institución "renova o compromiso coa campaña En Negro contra as violencias" coa súa "vontade firme contra a violencia de xénero e dos asasinatos machistas".

Na presentación, explicou que este ano case se dobrou a participación dos concellos da provincia nesta campaña, pois "45 dos 67 están involucrados no proxecto, o que representa case o 70% da poboación de Lugo".

A Deputación despregou ademais este xoves unha gran pancarta na fachada do Pazo de San Marcos na que con un Non é Non simboliza a denuncia e enérxica repulsa da institución ás violencias machistas.

O luns 25 de novembro a xornada inclúe unha serie de actividades promovidas en colaboración co Concello de Lugo. O Centro de Formación do Servizo de Audiovisuais da Deputación involúcrase un ano máis na organización e difusión desta iniciativa, polo que o alumnado de 1º de Produción será o encargado de deseñar e dirixir a cuarta marcha En Camiño contra as Violencias, unha andaina á que convidan a toda a cidadanía, tal e como se fixo nas tres edicións anteriores con grande éxito de participación.

A marcha arrancará ás 11.30 horas do Centro de Formación, na rúa Frei Plácido Rei Lemos, onde os participantes recibirán camisetas e paraugas negros co lema da campaña. Un grupo de alumnos vestidos integramente desa cor, incluídas as caretas, indicará o camiño e as distintas paradas ao longo do percorrido. Nesta ocasión, o proxecto ideado polo alumnado de produción reflicte, a través de catro coreografías de baile, a evolución dunha parella na que a muller é vítima das violencias machistas.

A primeira parada, na Praza Pío XII, representará a fase do namoramento. Despois os participantes na andaina pasarán pola Praza de Santa María, onde 51 pares de zapatos negros, un por cada muller asasinada no que vai de ano, guiaranos ata a segunda parada, nas escaleiras da Praza Maior, lugar no que se amosará a violencia verbal. A marcha continuará ata a rúa da Raíña, terceiro punto, onde a parella de baile representará a violencia física. Tras o paso pola Árbore da Vida na Praza de Santo Domingo, a actividade dos alumnos rematará na Deputación. Na última coreografía a muller libérase desa relación de maltrato. Despois das intervencións das autoridades, haberá unha solta de globos negros.

Dúas vítimas de violencia machista lerán o manifesto ás 12.00 horas fronte á Árbore da Vida, na Praza de Santo Domingo, onde se fará unha ofrenda floral. Os actos continuarán na Praza de San Marcos, onde terán lugar unha actuación musical da man do Secretariado Xitano.