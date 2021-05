A Deputación cede unha vitrina para conservar unha bandeira republicana

A Deputación de Lugo fixo entrega este martes dunha vitrina que permitirá a conservación en condicións idóneas dunha histórica bandeira da Segunda República española que custodia a Garda Civil e que data do ano 1935.

En concreto, a encargada de recibir este expositor de mans do presidente provincial, José Tomé, foi a subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, acompañada do coronel do Instituto Armado, Miguel Ángel González Arias.

Trátase dunha histórica bandeira que foi entregada polo Goberno da República á Comandancia da Garda Civil de Lugo en 1935, como recoñecemento ao labor desta institución desde a súa creación en 1944. A súa confección e adquisición correu a cargo dos concellos da provincia, segundo relata a Subdelegación do Goberno.

A bandeira conseguiu sobrevivir á Guerra Civil e ao franquismo, pero coa franxa morada cuberta por unha tea de cor vermella entre 1936 e 1944, posiblemente coa finalidade de que se seguise utilizando. Con todo, e a pesar das modificacións, o 1 de xullo de 1944 a Benemérita ordenou retirar todas as bandeiras que fosen entregadas durante a República, tras o cal quedou depositada no Museo do Exército.

En 2004, pasou ao Museo de Gardas Novos de Valdemoro. Alí foi localizada polo coronel xefe da Comandancia de Lugo, quen iniciou as xestións para que volvese á cidade en 2019, con motivo do 175 aniversario do Instituto Armado. Desde este martes, a bandeira estará exposta nunha vitrina que foi financiada e cedida pola Deputación.

No acto de entrega, a subdelegada do Goberno destacou o valor desta peza "pola súa antigüidade" e por ser "testemuño dun pasado que non debemos esquecer". "Lugo conseguiu recuperar este fragmento da súa historia, que estamos obrigados a preservar, grazas ao empeño do coronel González Arias, que honra así a historia da Garda Civil e a memoria dos seus predecesores nuns tempos moi duros na vida dos españois", manifestou Isabel Rodríguez.

Pola súa banda, o presidente da Deputación dixo que é "unha honra poder axudar a conservar parte do legado histórico" da provincia e do país. Segundo indicou Tomé, a vitrina servirá para "manter unhas condicións ideais de illamento para evitar a súa deterioración" mentres se expón á cidadanía.

CENTRO DE MAIORES EN NAVIA DE SUARNA. Por outra banda, o presidente provincial e o alcalde de Navia de Suarna, José Fernández, asinaron este martes, na sede da Deputación, o convenio de colaboración para a posta en marcha dun novo centro de atención a persoas maiores no municipio que constará de 30 prazas de residencia e 20 de centro de día.

Este acordo entre as administracións local e provincial permitirá avanzar no funcionamento destas instalacións que, á parte de "mellorar o benestar social", creará "emprego sustentable no rural" e "favorecerá o arraigamento" dos veciños no seu lugar de residencia habitual, explica a Deputación.

O convenio asinado este martes recolle o compromiso de ambas as administracións para financiar as prazas: o 75 por cento do custo asumirao a Deputación, mentres que o 25 restante correrá a conta do Concello.