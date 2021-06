A Deputación lanza unha nova edición das Actividades Fluviais, que comezarán o 1 de xullo

"Con esta iniciativa, dende a Deputación de Lugo ofrecemos unha alternativa de ocio ao aire libre moi atractiva para o verán, que contribúe a dinamizar a vida social e a vida económica dos concellos”, detallou o mandatario provincial. O programa, engadiu, tamén será importante para contribuír á recuperación do sector turístico, hostaleiro e do comercio local fronte ao impacto das restricións provocadas pola pandemia, porque todos sabemos que onde hai actividades de lecer, hai consumo, sobre todo no sector servizos. A xente ten ganas de saír, de recuperar a súa vida normal, e dende a prudencia, temos que dar pasos nesa recuperación".

Tomé subliñou que este paquete de actividades ten obxectivos a longo prazo. “Queremos promocionar o rico patrimonio fluvial que temos na provincia de Lugo e mostrar todo o seu potencial para seguir impulsando o turismo de interior e natureza”. Neste sentido, lembrou que, ademais das Actividades Fluviais, a Deputación colabora coa Gold River Race, a regata que nace sendo a máis longa de toda Europa, “unha proba de primeiro nivel que arranca precisamente mañá en Augasmestas, en instalacións que son da Deputación de Lugo, no concello de Quiroga, e que, sen dúbida, terá un efecto moi importante na promoción da riqueza fluvial da provincia de Lugo”.



O Presidente convidou á veciñanza da provincia a participar nestas actividades que se poden practicar en familia e con amigos.

ÉXITO DA EDICIÓN ANTERIOR

O mandatario provincial salientou que o ano pasado estas actividades tiveron moi boa acollida: “a pesar da pandemia, participaron preto de 700 rapaces e rapazas de toda a provincia, nun amplo rango de idade” e “ante esa boa acollida, este ano decidimos ampliar a oferta a 10 concellos para ampliar tamén a capacidade e o impacto do programa”.

Como na edición anterior, estas actividades cumprirán en cada momento cos protocolos de prevención da Covid-19 que vaian determinando as autoridades sanitarias en función da evolución da pandemia.



Calendario dás actividades fliviais

Ribeira de Piquín – Área Recreativa Chao de Pousadoiro

1 de xullo. De 15 a 18 horas



Trabada – Ría de Abres

3 de xullo. De 11 a 14 horas



Alfoz – Parque dá Naranxa

4 de xullo. De 16 a 19 horas



Vilalba – Área recreativa dá Madalena

10 de xullo. De 16 a 19 horas



Begonte – Club fluvial

17 de xullo. De nbsp;16 &a 19 horas



Navia de Suarna – Praia fluvial

24 de xullo. De 16 a 19 horas



Láncara – Praia fluvial de Pobra de San Xiao

25 de xullo. De 16 a 19 horas



Ribas de Sil – Praia fluvial de San Clodio

30 de xullo. De 16 a 19 horas



Monterroso – Área recreativa A Peneda

31 de xullo. De 16 a 19 horas



Guitiriz – Praia fluvial de Parga

1 de agosto – De 16 a 19 horas