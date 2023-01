A Deputación enxalza en Fitur a riqueza románica e os "tesouros" da provincia

O presidente da Deputación de Lugo, José Tomé Roca, presentou este xoves no stand de Fitur a nova campaña de promoción lanzada pola institución provincial, Lugo, provincia románica, coa que dá un novo paso na súa estratexia para impulsar o turismo de calidade e sostible. Así o explicou Tomé na presentación, na que estivo acompañado polo protagonista da campaña, o actor Chechu Salgado, natural de Sober e que foi distinguido co Goya ao Mellor Actor Revelación no 2022.

"Salgado é un bo representante do gran talento emerxente que temos na provincia de Lugo, neste caso, no audiovisual. Por iso, parecíanos o mellor embaixador posible para facernos mirar cos ollos e valores de hoxe o rico patrimonio centenario da nosa provincia", loou Tomé, que destacou que a presencia da Deputación en Fitur "un ano máis, representa unha nova etapa no desenvolvemento do modelo de turismo sostible e de calidade que fomentamos".

O vídeo promocional da Deputación, tal e como relatou o propio actor, amosa a viaxe sensorial de Chechu Salgado pola provincia. Un audiovisual no que a paisaxe e o rico patrimonio do territorio acompañan ao intérprete para compartir cos espectadores a experiencia única que viven os visitantes que escollen Lugo como destino turístico.

Tomé Roca defendeu que este tipo de turismo "conxuga o respecto ao medio ambiente coa posta en valor do patrimonio cultural. Un modelo que xera riqueza e emprego de calidade e que se converte nun elemento fundamental para envorcar as dinámicas demográficas do rural, ofertando á mocidade posibilidades de negocio e proxectos de futuro alí onde teñen as súas raíces".

Sobre a iniciativa da Deputación, o presidente explicou que "este ano optamos polo románico como fío condutor da nosa proposta". Sinalou que "Lugo é unha das provincias españolas nas que este estilo, ligado ao Camiño de Santiago, deixou maior número de monumentos. Unha concentración que sitúa a zonas como a Ribeira Sacra entre os grandes polos do románico a nivel de toda Europa".

"Aproveitando toda esta riqueza, apostamos por un turismo non masificado, personalizado, no que cada turista deseñe a súa propia experiencia, que elixa cales dos centos de templos e mosteiros repartidos pola nosa provincia quere visitar", apuntou José Tomé, que sinalou que "para facilitar este labor, desde a Deputación preparamos xa diferentes rutas do románico pola provincia e publicamos guías actualizadas sobre este patrimonio que están tendo grande acollida".

Ruta Transrománica

Neste sentido, o mandatario provincial engadiu tamén que a entrada na Ruta Transrománica —recoñecida polo Consello de Europa— converteu a provincia de Lugo no primeiro territorio de Galicia e o terceiro de toda España en formar parte desta iniciativa, "que supuxo un salto cualitativo e cuantitativo moi importante na promoción do patrimonio románico da provincia como recurso turístico".

Convidou o presidente a "poñerse na pel do mozo curioso que interpreta Chechu Salgado no audiovisual que presentamos, e que saian a descubrir os segredos do románico da provincia de Lugo. Son tesouros á vista de todos, pero agochan marabillas que cada un descobre por primeira vez. Invítoos a que, coas igrexas e as pedras, percorran os camiños, cheguen aos pobos, falen coa xente, desfruten da comida, do viño, e que se senten un anaco a coñecer a nosa mellor historia e as nosas tradicións".

Para concluír a campaña promocional, Tomé Roca resaltou que, "falando do Lugo que fomos onte e do Lugo que fomos hoxe, seguro que atopamos as claves para seguir construíndo a provincia de Lugo de progreso que queremos seguir sendo no futuro".

A Mariña brilla como destino

A Mancomunidade de Concellos da Mariña presentou en Fitur a campaña Descubre A Mariña lucense. Vive o norte de Galicia e o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, destacou os datos acadados entre xaneiro e novembro do pasado ano, cando se rexistraron na comarca mariñá 155.500 viaxeiros.

Pola súa banda, a Feira do Bonito de Burela tivo un lugar destacado na cita madrileña así como a Semana Santa vivariense.

O xeodestino Ancares Terras de Burón tamén tivo un sitio destacado en Fitur. A súa xerente, Fe Álvarez, anunciou a novedades nas que traballa o ente turístico: "Un pasaporte gastronómico para percorrer as 14 feiras gastronómicas do territorio, un clube de cociña e unha rede micropaisaxes".

Portomarín recibe o galardón Pueblos Mágicos de España

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, entregou este xoves en Fitur o Premio Pueblos Mágicos de España na categoría de Turismo Rural a Portomarín. O galardón recoñeceu o traballo levado a cabo pola localidade para impulsar e dinamizar o rural e converterse en destino turístico de excelencia no interior.