A Deputación destina 2 millóns de euros a obras e servizos en 13 concellos

A xunta de goberno da Deputación de Lugo aprobou este venres dedicar preto de dous millóns de euros de investimentos en 13 concellos. Este importe destinarase á mellora de servizos públicos para a veciñanza, especialmente á infancia e aos maiores, e á mellora da mobilidade, co arranxo de varias estradas provinciais e municipais. Parte dos fondos tamén se dedicarán á promoción turística, tal e como destacou a voceira socialista do goberno provincial, Pilar García Porto.

Por outra banda, quedaron adxudicados dous proxectos en estradas provinciais ao seu paso polos concellos de Baleira e Abadín. En Baleira, a Deputación actuará na estrada de Martín, a LU-P-5401, cun investimento que supera os 260.000 euros. As obras foron adxudicadas á empresa Obras e Saneamentos Galicia por un prazo de dous meses, e afectarán aos sete primeiros quilómetros. No caso de Abadín, adxudicáronse a Ovisa Pavimentos y Obras, e renovaranse os cinco primeiros quilómetros da LU-P-0101, que conecta Gontán con Ferreira do Valadouro, con 335.000 euros. Terán tamén un prazo de execución de dous meses.

A xunta de goberno tamén sacou adiante a licitación de dúas actuacións nos concellos de Lugo e de Ribadeo. Na capital lucense, trátase da pavimentación da rúa San Isidro Labrador cun importe que supera os 163.000 euros. Ademais, aprobouse a licitación do contrato para acometer obras de mellora na estrada LU-P-5202, que é a que vai dende Ribadeo por Vilaselán a Alto dos Pinos, cun investimento de 135.000 euros. Estes traballos consistirán no acondicionamento da vía con aglomerado en quente nos dous primeiros quilómetros da vía.

Acordos de colaboración

A Deputación aprobou un acordo de colaboración co Concello de Castroverde, de 115.000 euros, para o asfaltado de camiños e acceso aos núcleos de Rodinso, O Grandón, Marrondo e Arcos. A actuación inclúe o acondicionamento de accesos en Serés e a construción dun depósito contra incendios en Barredo.

No que se refire a servizos para maiores, a institución aportará medio millón de euros en catro anualidades para manter o funcionamento do centro de día de Ribeira de Piquín. Tamén para a infancia, dedicará unha partida de 48.000 euros á mellora do parque infantil Profesor Río Barxa, en Meira. No eido da humanización de contornas urbanas, colaborará co concello de Guitiriz para financiar a urbanización da rúa Boa Veciña, con 114.000 euros.

A institución provincial tamén acordou destinar 123.400 ao Concello de Foz para colaborar na adquisición de catro vehículos para o parque móbil municipal e para un novo escenario de eventos, e 72.500 euros ao Concello de Barreiros para acometer as obras de instalación de xogos xuvenís en San Cosme. O festival Aturuxo de Bravos, en Ourol, contará tamén cunha achega provincial de 20.000 euros.