Las denuncias por violencia de género en la provincia ascienden a 344 este año

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, alertó este miércoles de que en lo que va de año se registraron 344 denuncias por violencia de género en la provincia. Así se refleja en las estadísticas elaboradas por la unidad contra la violencia sobre la mujer que funciona en la Subdelegación lucense.

Isabel Rodríguez explicó que "polo momento observamos unha tendencia á baixa na cifra de denuncias, xa que no 2020 houbo 682 e no 2019 foron 753". Aunque la cifra de este tipo de delitos parece que se reducirá en este ejercicio en relación con el anterior, la subdelegada subrayó que "segue a ser un dos problemas sociais máis graves aos que nos enfrontamos porque a súa magnitude non é cuestión de números senón de sufrimento das vítimas da violencia machista".

El Viogen es un programa de seguimiento integral de protección a las víctimas, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad

La situación de esta lacra social en la provincia se analizó este miércoles de forma pormenorizada en la reunión celebrada por la comisión técnica de coordinación en materia de violencia de género de la Subdelegación del Gobierno. La convocatoria estuvo presidida por la propia Isabel Rodríguez y en ella también participaron la jefe de la unidad contra la violencia sobre la mujer, María Luis Castro, representantes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Autonómica e Instituciones Penitenciarias.

Según se informó durante el encuentro, con fecha 27 de septiembre estaban registrados un total 599 casos activos en el sistema Viogen correspondientes a la provincia de Lugo. El Viogen es un programa de seguimiento integral de protección a las víctimas, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Del total de estos casos, uno tiene una valoración de riesgo alto, 75 de medio, 244 de bajo y 279 figuran como no apreciado.

En lo tocante a los medios destinados para asegurar la protección de las víctimas, treinta mujeres disponen del servicio de atención telefónica Atempro, que ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que les puedan sobrevenir, durante las 24 horas, todos los días del año, sea cual sea el lugar donde se encuentren.

Otras 24 mujeres están protegidas mediante sistemas de teledetección electrónica, gestionados a través del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa).