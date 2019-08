La Asociación de Emprendedores de Galicia (Ascega) denuncia que más del 40% de las fincas y pazos que acogen bodas y banquetes en la provincia de Lugo operan de manera ilegal al ofrecer servicios sin la licencia y el seguro correspondientes

La asociación se ha dirigido por escrito a varios ayuntamientos y organismos locales dependientes de la administración autonómica para alertar de los riesgos que corren los usuarios de ese tipo de servicios "que funcionan al margen de la legalidad". Así mismo, pone el foco sobre una supuesta competencia desleal "que afecta a trabajadores y empresarios que sí cumplen las normativas".

Ascega recuerda en un comunicado que "la ley no permite la realización de eventos" de este tipo "con cualquier otra licencia como pueda ser de catering o de instalación de carpa". "Y si no hay permiso de actividad, no hay seguro, planes de evacuación o prevención de riesgos laborales", apunta la asociación.

Consciente de esta situación, el colectivo solicita a los organismos correspondientes en la provincia de Lugo que "verifiquen el estatus de legalidad de al menos cuatro establecimientos ubicados en ella, entornos que se promocionan y publicitan como puntos de celebración de bodas y banquetes".