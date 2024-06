Denuncian o estrago dun sinal da Vía Künig horas despois de ser instalado en Las Herrerías

Os municipios que integran o Convenio Vía Künig, é dicir, As Nogais, Becerreá, Baralla, O Corgo e Lugo, denuncian os danos que sufriu un sinal que indica o inicio desta ruta de peregrinación, quedando a peza totalmente inservible.

O incidente produciuse o pasado sábado, só unhas horas despois de ser colocada a figura —que representa un peregrino— e de ser inaugurada polo alcalde das Nogais, Jesús Núñez, en representación do colectivo de concellos polos que pasa a ruta, e Javier Gómez Vila, presidente da asociación Vía Künig.

O sinal fora posto no punto onde este itinerario se separa do Camiño Francés, en Las Herrerías, no municipio leonés de Vega de Valcarce, como unha das actividades previstas dentro do programa de promoción da Vía Künig acordado polos cinco concellos lugueses.

Dado que a peza quedou totalmente desfeita por autores polo momento descoñecidos, Jesús Núñez procedeu a presentar a correspondente denuncia ante a Garda Civil de Villafranca del Bierzo.

Inauguración do sinal. EP

Dende os gobernos locais que integran o Convenio Vía Künig "lamentamos moito o sucedido" e, a maiores, confirman que poñerán todos os medios ao seu alcance para que tales feitos non se repitan. Neste sentido, avanzan que xa están programadas as tarefas de reposición dos danos producidos e investigaranse os feitos para dar cos responsables.