Daños en Sarria y Chantada: "Dende 1998 non lembraba algo así"

Fueron unas 30 horas de continua e intensa lluvia que desbordó ríos y dejó numerosas inundaciones. Barrios de Sarria y Chantada fueron de las zonas más afectadas y este lunes algunos vecinos hacían balance de daños.

Antonio López Sánchez, A Veiguiña (Sarria)

"Pasamos en tractor para poder entrar no núcleo"

Antonio López tiene una vivienda en el núcleo de A Veiguiña, en la parroquia de Vilar de Sarria, donde el agua alcanzó el domingo "o medio metro" de altura. "Era imposible chegar en coche e tivemos que pasar en tractor, inundou todo o barrio", relata.

En este lugar solo hay dos casas y no llegó a entrar en ellas al estar "altas", pero sí "nas palleiras e nas airas", apunta el sarriano. Achaca lo sucedido a que se acumularon árboles en un puente, "facendo efecto de presa", por lo que demanda "máis sensibilidade" de las administraciones y que retiren los árboles del cauce.

Precisamente este viaducto, de la isla de A Veiguiña, se vio muy afectado y teme que termine viniéndose abajo. La infraestructura es usada por tractores para acceder a fincas y también por vecinos del núcleo y de la villa de Sarria, ya que es un paseo muy concurrido, señala López. Este dio traslado al Concello de los daños en el puente e "inmediatamente" acudieron a ver el estado de esta infraestructura construida "sobre os anos 50 e 60". Según explica, "ás cinco da tarde metía medo como estaba o pobo e ás once da noite xa foi cando destrozou a ponte".

En el lugar se ubica, además, una pasarela peatonal, la cual también está en "risco". "Grazas a un amieiro que a protexe, o día que caia a árbore vaise a pasarela", afirma el vecino.

En Sarria todos recuerdan el temporal del año 2000, que causó importantes desperfectos. Para Antonio López el del domingo "fixo moito máis dano na Veiguiña". "Aquel fora máis caudaloso, pero o do domingo fixo máis desfeita", asegura.

Luis López e Isabel Feás, O Chanto (Sarria)

"Houbo que poñer táboas para que saíse a xente"

El temporal afectó también a la zona de O Chanto, en la villa de Sarria. En ese punto el río comenzó a desbordarse a primera hora de la tarde anegando el parque, el paseo y el aparcamiento. En el lugar se encuentra el restaurante O Chanto, en el cual no llegó a entrar el agua. Sin embargo, estaba rodeado y para permitir que los clientes que comieron a mediodía pudieran salir del local tuvieron que instalar unos tablones.

"Para que a xente puidese saír tivemos que colocar uns taboleiros na entrada, non podían saír sen mollarse", explican Luis López e Isabel Feás.

En el establecimiento ya no pudieron trabajar con normalidad por la tarde y la noche al estar el paseo de acceso inundando, al igual que el aparcamiento.

Luis López e Isabel Feás, junto a su restaurante. LP

Sabino Méndez Chantada

"El coche es siniestro total, estaba todo inundado"

La hija de Sabino Méndez estacionó la noche del día de Nochevieja en A Alameda de Chantada junto a otros once vehículos, como hacen cada día tantos vecinos para no dejar el coche por las calles del centro y moverse caminando. A las pocas horas, el tuismo quedó totalmente inutilizado. El agua que se desbordó del cauce del río le entró por todas partes y el vehículo ya no pudo ni ser arrancado.

"Estaba todo inundado, es siniestro total. Durante un tiempo me dediqué al sector de los seguros y los daños en este caso pueden entrar por el Consorcio de Compensación de Seguros enviando partes, informes y atestados de la Policía Local, pero debemos esperar ocho o diez días", explica este vecino, que este lunes comprobó en persona cómo la grúa retiraba el coche, un turismo de 18 años de antigüedad, mediada la mañana. Ya había dejado de llover y hasta lucía el sol, pero los restos de lo ocurrido eran todavía muy visibles y evidentes.

"En torno a las doce del mediodía del domingo mi hija fue a recoger el vehículo, pero ya estaba repleto de agua. Nos hemos quedado sin coche, pero son cosas que pasan. A veces, en la vida, te toca lo bueno y otras, lo malo", concluye, resignado, Sabino Méndez. La imagen de los coches semisumergidos en Chantada se hizo viral.Fueron un total de doce.

Sabino Méndez recupera su coche. MP

Celso Quintana (Chantada)

"A auga chegou a unha altura de 58 centímetros"

A escasos metros de la zona de estacionamiento de vehículos de A Alameda, Celso Quintana y sus vecinos trabajaron este lunes intensamente para retirar toda el agua y el lodo que anegaron los accesos, los bajos y los garajes de sus viviendas.

Se valieron de cualquier utensilio que tenían a mano para apartar lo que quedaba de las inundaciones, que también afectaron a dos establecimientos hosteleros que funcionan en el barrio, así como al paseo fluvial. Gente que caminaba o corría a la orilla del río Asma, que baja con un caudal muy elevado, se vio obligada a dar media vuelta al llegar a la zona más afectada.

"Dende 1998 non lembraba unha cousa así. Aínda conservo as marcas de ata onde chegou a auga aquel ano. Desta vez non foi para tanto, pero chegoulle ben, estivo cerca", comenta Celso.

Según apunta este vecino, el agua llegó a estar a "58 centímetros". Celso explica que el nivel subió "moi de golpe" y en unos pocos minutos. Todo comenzó alrededor de las 11.30 horas del domingo.

Afortunadamente se dio cuenta rápido de la inundación que venía y pudo retirar a tiempo los cinco coches que guardaba en el garaje de su domicilio, que quedó cubierto, como si se tratase de una piscina interior.

Celso Quintana afirma que hay muchas viviendas afectadas, incluso alguna de propietarios que residen fuera de la localidad, y subrayó que nadie "ten a culpa disto. Son cousas que pasan ás veces, que lle imos facer".