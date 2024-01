Unha década como referente cultural

Un 7 de setembro de 2013, abriu as súas portas en Outeiro de Rei a casa museo Manuel María, para preservar e difundir o legado do xa desaparecido escritor chairego e servir de altofalante das diferentes propostas culturais que xorden en Galicia. Unha década despois, o centro xa se converteu nun referente cultural de primeira orde que crece ano tras ano.

Así o salienta Alberte Ansede, que asumiu a presidencia da Fundación Manuel María despois do falecemento da viúva do escritor, Saleta Goi, en 2022. E o ano que vén de rematar demostra esa puxanza do museo, creado na casa natal de Manuel María, cun aumento tanto das visitas como das actividades desenvolvidas.

"Temos construído un público fiel que frecuenta as nosas actividades e para quen somos un referente. Parece que sempre estiveramos aí, pois xa formamos parte indiscutíbel da paisaxe cultural da contorna e máis aló dela", sinala Ansede.

Segundo destaca, en 2023 aumentaron de forma sensible as visitas ao museo, tanto das familias como, sobre todo, dos centros escolares de toda Galicia, aínda que con predominio dos chegados das provincias de Lugo e da Coruña.

Ansede tamén resalta as actividades culturais desenvolvidas, cunha programación regular todos os sábados con propostas como música, cine, teatro, narración oral, poesía, certames escolares presentacións de libros ou clubes de lectura.

PROGRAMACIÓN. No eido musical, polo museo pasaron artistas como Paraíso Canto, Zurrumalla, De Ninghures, Minguante, Faia Díaz e Benxamín Otero, Iria Estévez, Zumaque, Nimbos, Verónica Codesal con 100 Voltas, Son de Corda, Berlai, Paco Nogueiras, Brais das Hortas ou Pakolas.

A narración oral tivo protagonismo da man de Quico Cadaval, María de Pontragha, Bea Campos, Ángeles Goás ou Paco Campos. Tamén medrou a presenza do audiovisual, coa proxección de filmes e documentais como "Julia", "Arredor da Roda" ou "Ronsel de futuro: historias soterradas".

Por outra banda, trala pandemia, os concursos escolares de recitado Rosalía, sempre viva e de realización de videopoemas acadaron cifras récord de concorrencia, explica Alberte Ansede.

No ámbito teatral, ademais da actuación de grupos con longa traxectoria como Alakrán e Trécola, o presidente da Fundación Manuel María destaca o comezo da xira por máis de 40 concellos galegos da obra O auto do Castromil, dirixida por Quico Cadaval e levada á escena por Producións Excéntricas sobre un texto de Manuel María. Esta peza resultou gañadora da terceira edición do Certame Manuel María de Proxectos Teatrais, convocado co apoio de varios concellos e deputacións.

Ademais, en 2023 o Convivio da Cultura Galega chegou á súa décima edición, consolidándose como unha referencia dentro das romarías populares chairegas.

Por último, neste repaso ao ano no que este centro cumpriu unha década de vida, Ansede menciona a actividade dos clubs de lectura e a presentación de traballos literarios e de divulgación de autores como Eva Teixeiro, María Xosé Lamas, Manuel Ferreiro ou Xoán Costa.

No perfil de YouTube do museo a fundación acaba de difundir un vídeo onde fai un percorrido por todas estas propostas, impulsadas co apoio da Deputación de Lugo, que se desenvolveron no ano que vén de rematar.

ESPALLAR A CULTURA. Segundo salienta Ansede, esta intensa actividade foi "un intento de darlle continuidade ao esforzo de Manuel María por facer chegar a cultura galega aos últimos recantos do país".

"Como legatarios da súa obra, temos o deber de loitar polos valores que defendía Manuel María, entre os que se atopa o dereito irrenunciábel a vincularnos á nosa lingua e cultura propia", conclúe, e anima a participar en 2024 nas actividades do museo, que tras o parón do Nadal volverá abrir as súas portas o día 13.