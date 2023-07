Los deberes del futuro Gobierno con Lugo

A las puertas de las elecciones generales del 23-J, los partidos políticos compiten de nuevo con promesas de inversiones en Lugo. El PSOE insta a coger su papeleta porque un Gobierno del PP supondría freno a proyectos, como ya sucedió en el pasado, recuerda. El PP promete poner fin al bloqueo que existe con las infraestructuras lucenses, dice. El BNG cree que, si se repite la confianza de voto de las municipales, esta vez podría obtener representación en el Congreso, lo único que garantizaría compromisos del Gobierno con las infraestructuras de la ciudad, asegura. La realidad es que los lucenses irán a votar casi con los mismos proyectos pendientes que hace lustros. Hubo avances en algunos, pero falta aún mucho para verlos materializados, y sigue sin haber noticias de otros. Y no todo son infraestructuras. A continuación se enumeran algunos debes del Estado con la ciudad y con la provincia de Lugo.

La intermodal, el proyecto más avanzado en la capital

Si empezamos por la capital, la estación intermodal es uno de los proyectos del Gobierno (aunque también participan las administraciones local y autonómica) más avanzados, ya que en este momento está pendiente de adjudicación la construcción de la parte que compete a Adif, la estación de tren, las intervenciones en las vías y un paso inferior que conectará los dos lados de la ciudad. No obstante, para ver este proyecto materializado al completo falta aún tiempo. La Xunta está ultimando el proyecto de la parte de la estación de autobuses y faltan trámites para poner a disposición todo el suelo necesario. Lugo será una de las últimas ciudades gallegas en disponer de intermodal ya que el PP paró el proyecto y, tras recuperarlo el PSOE, el acuerdo de cofinanciación de Estado, Xunta y Concello tardó años en fraguar. Será una obra que dure años y, mientras tanto, Adif se comprometió a hacer un lavado de cara de la deteriorada Praza Conde de Fontao este año, aunque de momento no hay noticias.

Mejoras ferroviarias. Después de Lugo-Ourense, ¿qué?

El Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo la mayor inversión de la historia en la anticuada vía ferroviaria de la provincia, entre Ourense y Lugo, para ganar seguridad, velocidad y confort. La reducción de tiempos de viaje no será tanta como se llegó a prever hace años porque el Gobierno ha renunciado ya a hacer una variante en Os Peares por su dificultad, y su coste económico y ambiental y todavía no ha tomado una decisión sobre la de Rubián. El siguiente gran objetivo es el tramo entre Lugo y A Coruña, para el que no consta que haya proyectos elaborados ni financiación. La modernización de la obsoleta vía ferroviaria de A Mariña es otra necesidad estratégica para la comarca, tanto para el tráfico de viajeros como para el de mercancías.

Inclusión en el corredor atlántico de mercancías (y de viajeros)

La inclusión del ramal A Coruña- Lugo-Monforte-Ourense en el corredor atlántico de mercancías parece determinante para poder optar a más financiación de la UE. El Gobierno sostiene que, en realidad, Lugo ya se está beneficiando de fondos europeos, del plan de recuperación pospandemia, que se están destinando a la mejora de la vía entre Ourense y Lugo, precisa. Sin embargo, poder acceder a financiación para otros tramos, como el de Lugo-A Coruña, sería una ayuda para avanzar más rápido en la modernización de la línea, de la que no solo se beneficiarian las mercancías sino tambien los viajeros.

Trenes suficientes, para la alta velocidad y la media distancia

Lugo necesita mejoras en las infraestructuras ferroviarias pero también más trenes, tanto para servicios de cercanías (prácticamente inexistentes) como de media y larga distancia, también escasos. Algunos se suprimieron durante la pandemia y no se restablecieron, como el tren nocturno a Barcelona, que tenía demanda porque al ser un viaje tan largo resulta más cómodo hacerlo de noche. Hay dudas, además, sobre si habrá suficientes trenes Avril, de ancho variable, para que realmente todas las ciudades gallegas tenga conexiones de alta velocidad.

Desdoblamiento de la N-6 en Lugo: cuestión de seguridad

El PP puso sobre la mesa el desdoblamiento de la N-6 en la ciudad el año pasado, como enmienda a los Presupuestos del Estado, para el tramo entre Garabolos y el enlace con la carretera de Santiago. Es un trayecto con pendiente, donde se alcanzan velocidades importantes, pese a las limitaciones y a la existencia de un radar, y donde se producen accidentes graves.

Ampliación de la Ronda Norte, una vía con más tráfico

El desdoblamiento y la iluminacion de la Ronda Norte son actuaciones demandadas desde hace años para mejorar la seguridad y la capacidad de la vía, ya que el tráfico aumentó considerablemente con la apertura del Hula en San Cibrao y el polígono empresarial de As Gándaras, que sigue creciendo. Esta primavera, durante una visita a la ciudad, el secretario de Estado de Transportes, David Lucas, se comprometió a estudiar esta demanda.

Enlace de la A-6 con el polígono empresarial de As Gándaras

Es una reivindicación de los empresarios de este polígono, promovido por la Xunta, para tener una entrada y salida más directa, sin necesidad de atravesar el parque empresarial de O Ceao o de ir por A Campiña. No está claro quién tendría que asumir la ejecución de esta vía, si Xunta o Estado.

Comisaría de Policía Nacional, años de promesas y espera

Agentes y sindicatos, y también políticos de todos los signos, reclaman desde hace años una nueva Comisaría, ya que la vejez y la falta de espacio de las instalaciones de la Rúa Chantada afecta al trabajo de los policía y a la atención a los ciudadanos. Ha sido también un compromiso de los sucesivos Gobiernos, tanto del PP como del PSOE, pero ninguno lo ha materializado. No hay ni ubicación decidida, después de que el espacio que dejó libre el hospital Xeral, en el barrio de A Residencia, se ocupara con el geriátrico que construye la Fundación Amancio Ortega para la Xunta.

Actuaciones en los ríos: conservación y obras

El Gobierno tiene comprometidos varios proyectos fluviales en Lugo a través de la Confederación Hidrográfica, desde arreglos de caneiros, estructuras que repercuten en el estado del río y en actividades que se llevan a cabo en él, como la práctica deportiva, hasta otras actuaciones de conservación comunes al resto de los ríos de la cuenca, como eliminación de especies invasoras y lucha contra plagas que afectan a especies autóctonas. En la ciudad, la CHMS también tiene pendiente la creación de un centro de interpretación del río en el antiguo restaurante O Muíño, un plan de mejora del Rato y una actuación que afecta a este en Serra de Meira, necesaria para acabar el Plan Paradai.

Conservación de la N-6 y de otras carreteras

El deterioro del pavimento de las autovías y las carreteras nacionales en los últimos años es notorio. Es muy llamativo, por ejemplo, en la N-6, una vía de alta capacidad, pero también en la N-120, en la N- 540 y en la N-634 entre Terra Chá y A Mariña, donde esta carretera tiene una especial relevancia porque la A-8 sigue cerrándose al tráfico en ocasiones por la falta de visibilidad que provoca la niebla.

Urgencias en A Mariña: avanzar en la A-74 y visibilidad en la A-8

El principal del reto del futuro Gobierno central en A Mariña es la A-74, la autovía concebida para dar continuidad al eje Cantábrico a través de la comarca lucense y que enlazará la A-8 en Barreiros con la Vía de Alta Capacidad (VAC) Costa Norte, de titularidad autonómica, en San Cibrao. En estos momentos han sido puestos a exposición pública los proyectos de los trazados entre Barreiros y Foz, en diciembre de 2018, y entre Foz y Barreiros, en enero de 2022. Ambos suponen un coste total de más de 300 millones de euros.

Niebla en un tramo de la A-8 con dispositivos para orientarse por la autovía. EP

La autovía será el tramo alternativo a la actual N-642, que soporta una elevada carga de tráfico a diario que aumenta considerablemente en verano. Además, el pasado enero esta vía sufrió un socavón en el acceso a Burela que todavía está en obras, un problema que también deberá acabar de solventar el nuevo Ejecutivo.

En lo que respecta a la A-8, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana seleccionó un sistema de balizamiento con luz láser lateral para minimizar el efecto de la niebla en la conducción. El sistema, desarrollado por Tecnivial, permite a los conductores ver los límites de la calzada para evitar salidas de vía y les advierte sobre la existencia de obstáculos en la calzada, como que un vehículo se encuentre a una distancia inferior a la de seguridad. El Mitma encargó la redacción del proyecto y una vez que se apruebe tiene previsto licitar las obras.

La Autoridad Portuaria, la eterna reivindicación

La apertura del dique norte de Morás y crear una Autoridad Portuaria propia en Lugo, segregándola de la de Ferrol, es una reivindicación histórica para que los recursos generados en los puertos lucenses reviertan en la provincia. Es una demanda del sector económico que también apoyan los partidos políticos y que se considera muy positiva para el desarrollo económico no solo de la comarca de A Mariña sino de la provincia.

Feve: hacer competitivo el servicio o dejarlo morir

La situación de Feve es una queja constante de los usuarios por el abandono que sufre la línea que cubre el norte gallego. A la escasa frecuencia de trenes, se suma la falta de medios materiales y humanos con los que cuenta esta línea, lo que dificulta que se pueda usar como una línea de cercanías, que es lo que muchos usuarios reclaman. Se ejecutaron algunas mejoras en apeaderos, pero ninguna de calado para solucionar el mal estado del servicio.

Acabar la A-54 tras once años y reconstruir los puentes de la A-6

La recuperación de la conexión por autovía con la Meseta tras el colapso de los viaductos de la A-6 en Castro es una de las actuaciones que debería priorizar el próximo Gobierno. Tras meses de vaivenes en el diagnóstico de cuál era la mejor solución, finalmente el Mitma ha optado por la fórmula que demandaban tanto la Xunta como los distintos agentes económicos de la provincia, la reconstrucción simultánea y por la vía de emergencia de los puentes en los dos sentidos de la marcha. El Ejecutivo resultante del 23-J deberá velar por que esa actuación sea una realidad cuanto antes. Otro de los asuntos que urgen es finalizar los dos tramos en obras de la A- 54 (Palas-Melide y Melide-Arzúa) y poner en servicio una autovía entre Lugo y Santiago que, según el primer cronograma oficial, tenía que estar operativa en 2012.

Ribeira Sacra: de autovías en el olvido a Patrimonio Mundial

La declaración de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la Humanidad es uno de los proyectos que debería materializarse durante la próxima legislatura. El objetivo es que antes de fin de año esté terminado el expediente para hacer la solicitud ante la Unesco, después de que en 2021 la candidatura fuera retirada por motivos estratégicos, según explicaron entonces la Xunta y el Gobierno central. Mucho más incierto es el futuro que tendrán los proyectos de autovías comprometidos que vertebrarían la comarca y que están en el cajón: la A-56 (Lugo-Ourense), de la que solo hay un pequeño tramo en Carballedo; la A-76 (Ponferrada-Ourense) y la A-72 (Monforte-Chantada), que enlazaría las dos anteriores.