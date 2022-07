El debate sanitario tensó el último pleno del verano de la Diputación

La moción del grupo provincial socialista para reclamar a la Xunta medidas urgentes para resolver los problemas de la sanidad pública en la provincia de Lugo centró gran parte del debate en el último pleno del verano de la Diputación, que contó, además, con la despedida del popular Agustín Baamonde, que este martes certificó su renuncia al cargo de Diputado con un emotivo discurso improvisado.

Pilar García Porto habló de "mala xestión" por parte de la Xunta en relación con la sanidad pública y la "precaria" Atención Primaria que se presta en la comunidad. La socialista acusó al organismo autonómico de hacer "oídos xordos, despreciar as opinións dos facultativos (que hablan de falta de profesionales en el sector) e as entidades que os representan". En este sentido, el diputado del BNG Efrén Castro fue más allá y aseguró que la "Atención Primaria é máis precaria que primaria" y explicó que no hace falta "irse ao rural, xa que en Sarria non temos Atención Primaria digna".

Los populares se defendieron apuntando que "a primeira competencia nesta materia é do Ministerio de Sanidade, que non convoca prazas MIR" y acusó a nacionalistas y socialistas de "xogar coas mocións sen interpelar a quen de verdade ten a primera competencia neste asunto".

Otro punto conflictivo de la sesión de este martes fue el relacionado con los Fondos Europeos Next Generation para el desarrollo en la provincia de la fábrica de Altri. En este sentido, el PP demandó ayudas del Gobierno central para "a primeira fábrica de fibras textís en España", mientras que socialistas y nacionalistas, que apoyaron la moción, alertaron de su desconfianza. "Non queremos unha nova Pemex", dijo Efrén Castro, en relación al proyecto que la Xunta había anunciado de esta petrolera en Galicia y que nunca fructificó.

Todos mostraron su solidaridad

Contra todo pronóstico, los incendios en Galicia, y concretamente en Lugo, no fueron un arma arrojadiza entre las fuerzas políticas con representación en la Diputación. La solidaridad con los vecinos fue lo más repetido tanto por el PP, como por el PSdeG y el BNG. El portavoz de los nacionalistas, Efrén Castro, aprovechó su intervención para pedir mejoras en la prevención que vayan más allá de "canalizar máis medios" y pidió "reordenar o territorio".



"OS INCENDIOS SE APAGAN EN INVERNO". El diputado socialista, José Luis Raposo, aseguró que el Pladiga (Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia) "ten máis de dez anos e non evita que os incendios ocorran cada ano. Os incendios se apagan en inverno, pero en Galicia a prevención está abandonada".



LOS POPULARES, CAUTOS. Javier Jorge Castiñeira, diputado popular y exalcalde de Foz, aseguró que no es el momento "para desarrollar un debate político de responsabilidades y culpas" y abogó por "dar servizo aos veciños que quedaron sen casas, negocios e propiedades".