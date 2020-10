Dá positivo un traballador da residencia Orpea de Lugo

A cifra de usuarios afectados por coronavirus nas residencias de maiores galegas diminuíron até os 309, tras oito novos positivos e 14 altas na última xornada. En concreto, segundo os datos proporcionados polas consellerías de Política Social e Sanidade, na última xornada producíronse as altas de 14 usuarios do centro residencial El Pinar, de Culleredo, que conta actualmente con nove casos activos.

Así mesmo, detectáronse catro novos contaxios de usuarios na residencia Santa Marta de Vigo, un na Ballesol de Oleiros, outro na DomusVi Coruña, tamén en Oleiros, un usuario da residencia Nosa Señora do Viso de Lobeira e outro en Las Salinas, en Ourense. Nas últimas horas tamén se produciu o falecemento dunha usuaria da residencia DomusVi Lugo, de Outeiro de Rei, unha muller de 86 anos.

Con iso, a residencia que continúa tendo máis usuarios afectados é a DomusVi de Outeiro de Rei, con 131, seguida da residencia do Incio, con 48. En terceiro lugar está Nosa Señora do Viso, de Lobeira, que suma un caso, até os 48, seguida da Ballesol de Oleiros, onde hai 33 usuarios contaxiados.

A residencia Santa Marta de Vigo suma catro positivos, co que son 17 os usuarios afectados e nas Salinas de Ourense, cun máis, ascenden a 15.

No fogar residencial El Pinar hai aínda nove positivos, após as últimas altas, e a DomusVi Lalín e a Torrente Ballester da Coruña teñen dous casos cada unha. Finalmente, hai un usuario contaxiado en cada un dos seguintes centros: residencia de Arteixo, residencia El Pilar, residencia DomusVi Coruña (Oleiros) e residencia Nosa Señora dos Milagres, en Barbadás (Ourense).

Por outra banda, os traballadores afectados diminuíron até os 119, após 13 altas e nove positivos novos. En concreto, os empregados negativizados foron no Incio (11) e DomusVi Lugo (2), mentres que os novos casos rexístranse en Orpea Lugo (1), Nosa Señora do Viso (2), Virxe da Clamadoira (1), Vistahermosa (1), San José de Ourense (2), Nosa Señora do Rosario (1) e Santa Marta de Vigo (1).

O cadro con máis contaxios en Galicia segue sendo a da residencia do Incio, con 24 empregados con PCR positiva, e a DomusVi Lugo, de Outeiro de Rei, con 22. Tras eles, Nosa Señora do Viso (18), El Pinar de Culleredo (7), Las Salinas de Ourense (4), Ballesol de Oleiros (4) e Santa Marta de Vigo (4).

A estes súmanse dous casos na residencia Volta do Castro en Santiago, igual que na residencia da Fundación José Otero, tamén na capital galega, na Nosa Señora do Socorro de Arnoia, en Orpea Lugo, na residencia San José de Ourense e no CRAPD Vigo I.

Finalmente, rexistran un traballador afectado as seguintes residencias: Meu Lar da Coruña; Torrente Ballester da Coruña; Residencia Nosa Señora do Carme de Fisterra; Adcor na Coruña; Residencia de Oleiros; DomusVi A Coruña; Porta do Camiño de Santiago; Fogar do Cereixal de Becerreá; San Simón de Teo; A Milagrosa de Lugo; San Bartolomeu de Xove; A Nosa Señora da Saúde da Peroxa; DomusVi Barra de Miño de Coles; residencia Quercus de Leiro; Santa María de Melón; Virxe da Clamadoira de Muíños; Nosa Señora do Rosario da Cañiza; Santiago Apóstolo de Vilamarín; Fogar Residencial Vilar de Barrio; Residencia Campolongo; DoralResidencias de Mos; CRAPD Vigo II e residencia xeriátrica Albi-Beade.

CENTROS DE DISCAPACIDADE. En canto aos centros de atención a persoas con discapacidade, continúan seis usuarios afectados e soben a 20 os traballadores cunha PCR positiva, tras un novo contaxio na residencia Padre Menni de Betanzos.

Do total, a residencia Ricardo Baró de Aspronaga en Oleiros acumula cinco casos e o centro Pai Menni de Betanzos (A Coruña) segue con un, segundo os datos actualizados este mércores.

Neste tipo de instalacións hai 20 traballadores infectados de covid.

Do total, 13 corresponden á residencia Ricardo Baró de Oleiros e tres á Residencia de Adultos Pai Menni de Betanzos. Pola súa banda, hai un caso en cada un dos centros: CAPD A Coruña; Juan Vidán Torres de Santiago; Residencia de atención a persona con dano cerebral de Fudace de Castro de Rei; e Residencia de atención a persoas gravemente afectadas de parálises e dano cerebral da Cruz Vermella en Castro de Rei.