Curry, un gato guaperas al que le encanta estar en casa y que le den muchos mimos

Pues como soy un gato muy listo y leo la prensa cada día os diré que me gusta ver un huequecito para los animales sin hogar, ¡esto es una pasada! Estoy nervioso, porque soy el primer gato que cuenta su historia, allá voy. Mucha gente nos ve y, con un poco de suerte, nos iremos a esa casa maravillosa. Me voy a presentar, me llamo Curry y, como veis, soy bastante guaperas y un poco chulito. No sé cómo aparecí en Monforte, creo que me tiraron. Entonces empecé a vagar por las calles, sin rumbo, y solo recibía palos, porque empecé a pedir comida por las terrazas, algunos dueños de los bares me daban de comer, pero cuando empecé a estar un poco malito no me querían merodeando por allí.

Yo los miraba, intentaba decirles que sólo quería algo para llenar mi barriga, pero no lo entendían. Así estuve meses y meses. Llegó la época del ligoteo y me metí en follones con otros gatos, así que me pegaron. Quedé herido en una pata y las chicas de Miau Lemos me rescataron.

Me cortaron mis ‘pilindrillos’, ellas lo llaman castrar creo, bueno, yo sólo veo que me falta algo ahí, debajo del rabito, no sé yo explicaros muy bien la cosa, ahí lo dejo, y también me pusieron la primera vacuna. Necesito un hogar porque ahora estoy en una jaula. Pero atención, con la gente soy muy bueno, con los gatos me enfado y no los quiero, ya os digo que soy muy chulito. Si quieres darme una oportunidad, en Miau Lemos, vía Facebook o Instagram, os dan toda la información. Ah, si tenéis finca no me escapo, me encantan las casas y la hierba y me quedo donde hay cariño. ¿Quieres conocerme? No te arrepentirás. Gracias a todos.