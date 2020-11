Los presupuestos de la Diputación de Lugo para 2021 ascenderán a 92.418.752 euros, con un incremento cercano al 1% sobre los de este año. La partida que más crece es la destinada a mantenimiento y fomento del empleo, que pasa de 5 a 9 millones de euros, según resaltó el presidente de la institución, José Tomé, que presentó las cuentas junto a la vicepresidenta, Maite Ferreiro, y la diputada de economía, Mayra García.

Tomé recalcó que los presupuestos están "centrados nas persoas e na recuperación económica". El presidente provincial indicó que en unos tiempos marcados por la pandemia del Covid-19, la ciudadanía necesita "estabilidade, rigor e confianza. E iso é o que ofrecen estes orzamentos". Tanto él como Ferreiro subrayaron la importancia de que entren en vigor en enero de 2021 "para que sexan eficaces nunha provincia con pouco tecido industrial, no que o investimento público ten maior valor", dijo Tomé. Ferreiro valoró que la aprobación de las cuentas "en tempo e forma permitirá traballar dende o inicio de 2021 con estes recursos, dirixidos a dar resposta ás necesidades dos concellos e do tecido económico, social e cultural da provincia ante a crise provocada polo covid".

El proyecto presupuestario será analizado el día 25 por la comisión de cuentas y se aprobará en el pleno previsto para el 30.

El ejecutivo bipartito reforzará en 2021 sus líneas de trabajo prioritarias, consistentes en el apoyo al empleo dentro de las políticas sociales, el impulso a los sectores productivos estratégicos de la provincia, la cooperación con los ayuntamientos y con el tejido social y la mejora de la movilidad.

José Tomé Roca: "Os presupostos tratan de paliar os efectos da pandemia da man dos concellos e do tecido produtivo"

EMPLEO. De los 9 millones destinados a creación de empleo, 5 están contemplados en los presupuestos y otros 4 proceden de fondos captados de la Unión Europea, a través de la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria. La reactivación de la captación de aportaciones de la UE para relanzar la economía y aprovechar las potencialidades de la provincia fue uno de los objetivos que se marcó José Tomé al inicio de su mandato.

Parte de esta inversión dirigida a la generación de puestos de trabajo se dedicará a ayudas para la contratación de desempleados, al apoyo al emprendimiento y a planes de formación. También se incidirá en actuaciones de transformación digital y de mejora de la competitividad de pequeñas empresas y autónomos, bien de forma directa o mediante la cooperación con los ayuntamientos y el propio tejido productivo. Este dinero irá a parar, además, "aos colectivos máis vulnerables e aos sectores económicos máis afectados pola crise. Tamén contribuirá a diversificar o sector primario", aseguró el presidente.

El empleo es una de las patas de las políticas sociales de la Diputación, de las que cuelgan también otros servicios, como bienestar, igualdad, cultura, deportes, juventud o educación. Son ámbitos a los que el gobierno destina en conjunto 30 millones de euros, un tercio total del presupuesto, al igual que el año pasado.

"Asumimos competencias que debería desenvolver a Xunta, que parece esquecer as obrigas que lle fixa o Estatuto de Autonomía. E facémolo dende o convencemento de que é o mellor modo de garantir a calidade de vida dos veciños da provincia, sobre todo daqueles que máis o precisan en momentos de dificultade", aseguró Tomé.

Maite Ferreiro: "investimento en cultura chega ao 7,5% dos orzamentos e as axudas a deportistas e clubs será de 2,8 millóns"

RESIDENCIAS. Dentro del apartado de políticas sociales destaca el avance en la apertura de centros de atención a los mayores, apartado en el que se gastarán 7,8 millones de euros. En 2021 entrarán en funcionamiento las residencias de Castroverde, que se abrirá en diciembre; la de Pedrafita, que lo hará en febrero; y las de Meira y Navia de Suarna.

La Diputación duplicará el número de centros abiertos, que pasa de cuatro -Ribadeo, Trabada, Pol y A Fonsagrada- a ocho. En total se crearán 190 plazas asistenciales y un centenar de empleos directos en municipios rurales.

La red pública de residencias del organismo provincial, según su presidente, "é unha fonte de emprego sostible no tempo, de calidade e rural, o que contribúe a fixar poboación". Tomé puso en valor el modelo asistencial de la institución: "público, de proximidade e que pon no centro as persoas, e non o negocio, o cal dá benestar e tranquilidade aos usuarios e ás súas familias". La gestión de estas residencias, como se evidenció ante la casi ausencia de contagios desde que se inició la pandemia, "é un bo espello en el que se poden mirar outras administracións, como a Xunta, que admite agora a necesidade de revisar o seu modelo", añadió.

Los presupuestos incidirán también en la potenciación del sector primario y del turismo como actividades estratégicas. Las partidas para ambos sectores aumentan en un 13%, hasta los 2,3 millones, para las acciones enfocadas hacia los ámbitos agroganadero, forestal y marítimo, y en un 10% para la promoción turística, a la que se destinan 3 millones.

José Tomé Roca: "As catro novas residencias crearán 190 prazas asistenciais e cen novos empregos en municipios rurais"

Los proyectos que se ejecutan en la granja Gayoso Castro o en el Pazo de Tor se llevan una parte de la inversión dirigida al sector primario, pero también habrá colaboraciones directas y ayudas a empresas.

En materia turística se anunciaron dos novedades. Una de ellas será el programa para el fomento del turismo interior, con rutas o actividades que se puedan hacer en un plazo corto de tiempo y que "potencien entre os propios lucenses o coñecemento e o aproveitamento da ampla oferta da provincia", dijo el presidente de la Diputación. La otra novedad es el plan de promoción de productos artesanos de proximidad, con un peso especial en el mundo rural.

Las rutas fluviales por la Ribeira Sacra contará con un presupuesto de más de 700.000 euros, "nun ano que, con seguridade, este territorio será declarado Patrimonio da Humanidade e avanza tamén cara ao seu recoñecemento como Reserva da Biosfera", remarcó Tomé.

CULTURA. Durante su comparecencia, Maite Ferreiro detalló las partidas y líneas de trabajo en materia de cultura, artesanía, deporte o medio rural, que se adaptarán a las necesidades marcadas por la evolución de la crisis sanitaria y su incidencia en los distintos sectores, como ya se hizo en este ejercicio. "Este ano mantivemos un diálogo directo con estes sectores para axustar as convocatorias e programas ás súas demandas", comentó Ferreiro, quien agradeció la capacidad y trabajo del personal técnico de la institución para arbitrar estos procedimientos.

Maite Ferreiro: "Crearemos unha partida específica de Memoria Histórica, que ata agora non se incluía na estrutura presupostaria"

Los fondos destinados a cultura suponen un 7,5% de la cuantía presupuestaria, "unha cifra que ten especial relevancia neste momento. A cultura, xunto coa hostalería e o comercio, é un dos sectores que máis está a sufrir o impacto económico da pandemia", dijo la vicepresidenta.

La programación cultural mantendrá sus objetivos de llegar a las comarcas, ayuntamientos y parroquias y de favorecer que los profesionales que se dedican a la música, las artes escénicas o el audiovisual "poidan desenvolver a súa actividade", sostuvo Ferreiro.

El área de cultura destinará algo más de un millón de euros a las ayudas directas al tejido asociativo, con convocatorias dirigidas a las asociaciones de base y a entidades dedicadas a la promoción y dinamización cultural, "entre eles aos colectivos que traballan a prol da normalización do galego", recordó Ferreiro. Además, avanzó que se acometerán mejoras en los museos de la red provincial, de los que tres están catalogados como Bienes de Interés Cultural (BIC).

Deportes movilizará 2,8 millones de euros en ayudas a clubes y deportistas, "que tamén están a acusar os paróns e restricións das competicións", matizó Ferreiro. La vicepresidenta provincial aclaró que se mantendrán las subvenciones de concurrencia, dirigidas fundamentalmente al deporte base, así como el apoyo a los clubes de las primeras y segundas divisiones estatales. El mantenimiento de instalaciones de la Diputación, como el Pazo dos Deportes y de la Escola Provincial de Piragüismo, está calculado en 600.000 euros.

Ver más: El gobierno provincial de Lugo se congela el sueldo para 2021

El área de medio Rural y mar aumenta en un 50% sus fondos para reforzar la línea de trabajo seguida desde el inicio del mandato, consistente en la promoción del tejido productivo, la sostenibilidad y la fijación de población rural. También se ampliará el soporte económico de "O que non Arde", una iniciativa pionera con el fin de apoyar a los ayuntamientos en el cumplimiento de la normativa contra incendios.

Los presupuestos incorporan una partida específica de Memoria Histórica, "algo que nunca se contemplou ata agora na estrutura orzamentaria, a pesar de que a Lei da Memoria Histórica insta ás administracións locais a colaborar na procura da verdade e da reparación en relación co golpe de estado do 36 e a ditadura franquista", concluyó Ferreiro.