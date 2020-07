Héctor García-Armero (en la imagen), ejecutivo lucense de banca que trabaja en la City londinense desde hace unos 14 años, se mostraba este domingo "sorprendido" por el apresurado giro del Gobierno de Boris Johnson, que encuadra en su "cambio constante de enfoque y medidas" durante la pandemia, que, a su juicio, "tiene muy confundida a la sociedad británica".

En principio, tiene intención de viajar con su familia a Galicia a mediados de agosto, aunque esa decisión irá en función de "si esto perdura o se relaja y, adicionalmente, de cómo reaccionarán las aerolíneas en cuanto a cancelaciones de vuelos".

"A mí no me impacta tanto la cuarentena al regresar a nivel profesional, ya que se espera que, al menos en los sectores como la banca, todo el que pueda continúe trabajando desde casa", advierte García-Armero, que reconoce que sí le preocupa cómo será la vuelta al colegio de sus hijos.

También reside en Londres el vivariense Hugo Pardo, que se muestra molesto con las nuevas normas. "Non me parece ben que agora adopten esta medida cando alí as restricións son e sempre foron moito menores que en España", asegura. En el Reino Unido, según recuerda, el uso de la mascarilla no es obligatorio e incluso en los días de duro confinamiento se podía salir a hacer deporte, "polo que todo mundo saía", y subraya que el primer día que abrieron los bares "estaban a rebentar, sen ningún tipo de aforo".

Hugo Pardo, que llegó a Viveiro hace una semana, explica que tenía reservado el billete de vuelta para el 19 de agosto cuando se fijó la anterior cuarentena para las personas que llegaran de Españapero que lo cambió para el 27 al levantarse. "Non vou cambiar o billete outra vez", dice, porque considera que «despois de facer o que lles deu a gana durante todo este tempo non me parece xusto que agora sexamos nós o perigo".

La vilalbesa Irene Vidal (en la imagen) lleva ocho años asentada en Falmouth, en la costa de Cornualles, donde acaba de abrir un centro comunitario que cuenta con biblioteca, cafetería y tienda de libros. Por ello, ya había descartado viajar por el momento hasta la comarca chairega para ver a su familia.

"Non tiña pensado ir ata xaneiro ou así, e tampouco fixen planes, porque non se sabe como vai ser a cousa", explica Irene, a quien todas las medidas preventivas que se puedan adoptar para "minimizar o impacto", como la cuarentena a los viajeros, le parecen acertadas. «Oín na radio que os turistas botan fume, pero a pregunta para min é cal é a prioridade, a saúde ou as vacacións?", dice, siendo testigo directo de la poca responsabilidad de quienes llegan a Falmouth de vacaciones, en su inmensa mayoría británicos, para desconectar de la ciudad y el coronavirus. "Din que veñen escapar del, e aquí chegan e non queren poñer a máscara ou desinfectarse; eu intento facelo sempre, pero a responsabilidade última é de cada quen», precisa, preocupada por los nuevos brotes.

"Aquí din que España o fixo todo mal, pero eu dígolles que aquí tamén foi un desastre, e que en España as medidas chegaron máis cedo ca aquí e que foron bastante máis estritas", apunta.

Para el pintor británico Arthur Manton (en la imagen), asentado en Triacastela, es "un shock para todos" el anuncio del Reino Unido. "Vivimos circunstancias excepcionales en la historia. Los gobiernos están tomando decisiones muy rápidas y espero que se realicen con la mejor información", afirma.

También asegura que estas medidas pueden ser "impopulares", aunque señala que son "por el bien de la gente". El artista tenía previsto viajar en septiembre al Reino Unido para realizar una exposición y visitar a sus dos hijos, que residen allí, pero canceló los planes debido a la pandemia.

José Luis Montero López, vecino de Sarria natural de Val do Mao, residió durante 24 años en Londres. Tiene una hija en el país británico, a la que iba a visitar en septiembre. Con la pandemia ya pensaba cambiar de planes y ahora con la medida decretada por el Reino Unido la decisión es definitiva. "Esta medida perxudica a moita xente de Galicia", afirma Montero, que precisa que no solo afecta a los que van "de vacacións", sino que "moitas das viaxes que se fan é para visitar aos familiares".