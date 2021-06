Críticas entre el bipartito provincial y el PP por la falta de servicios en Lugo

La falta de servicios en la provincia de Lugo centró el debate de la sesión plenaria ordinaria de la Diputación celebrada este martes. La responsabilidad sobre su desmantelamiento provocó críticas cruzadas entre el bipartito en gobierno y los populares en la oposición.

El portavoz nacionalista, Efrén Castro, defendió una moción del gobierno provincial promovida por el BNG para que el Estado "lexisle para obrigar aos bancos a manter as oficinas e os servizos", indicó. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, y en ella se demanda al Gobierno estatal "desenvolver medidas para frear a concentración bancaria".

El popular José Antonio García afeó a los socialistas "botar a culpa a Feijóo", en alusión a la crítica de Pablo Rivera al rescate bancario "que inda estamos pagando". Para Castro, "os abusos da banca son insoportables e o Estado ten capacidade para lexislar, para obrigar á banca a ter oficinas no rural".

Socialistas y nacionalistas afirmaron en varios momentos que esta pérdida de servicios se constata desde hace años, pero se agravó con la pandemia. En este sentido, el grupo socialista presentó una moción para reclamar un plan de recuperación del sistema sanitario gallego y la presencialidad en la atención primaria.

La Diputación también le reclamará a la Xunta "que cumpra coas súas obrigas de conservar o patrimonio"

"Os tempos de agarda aumentaron entre un dez e un 16%", indicó la portavoz socialista, Pilar García Porto, que afirmó que en la etapa de Feijóo como presidente de la Xunta se perdieron 1.100 puestos de personal sanitario en atención primaria. Porto repasó los ayuntamientos de la provincia con servicio deficitario de atención pedriátrica, un total de 12. Efrén Castro, lamentó que la Xunta "vendese os beneficios da atención telefónica, que non se pode instaurar", comentó. Por su parte, los populares defendieron el "aumento de orzamento da Xunta este ano en materia sanitaria".

La Diputación también le reclamará a la Xunta "que cumpra coas súas obrigas de conservar o patrimonio", a raíz de una moción del PSOE aprobada por el grupo de gobierno. "As novas dos últimos tempos deberan ruborizar ao PP, por venderse un mosteiro do século XV polo prezo dun piso", indicó García Porto, que afeó que el Gobierno gallego dedicase a la conservación del patrimonio "o 0,01% do orzamento, o que nos sitúa á cola do Estado".

Por su parte, la vicepresidenta provincial, la nacionalista Maite Ferreiro, reiteró que los monumentos declarados BIC son responsabilidad de Patrimonio, y que "é necesario un plan integral para a súa conservación". Por su parte, el popular Agustín Baamonde afeó a la Diputación la gestión de la Casona do Incio y la Casa da Botica, de Guitiriz, y defendió las inversiones de la Xunta. El presidente provincial, José Tomé, intervino para indicar que "a Casa da Botica terá solución". El PP presentó una moción para pedir la reactivación de la Gran Senda do Navia, que se aprobó con la abstención de PSOE y BNG.

ORGULLO LGTBIQA+. El pleno comenzó con una declaración institucional firmada por los tres grupos políticos de la corporación con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQA+, en el que hacían constar que "o discurso de odio dos movementos de extrema dereita está contribuíndo a un incremento de delitos relacionados co xénero" y en el que renovaron "o compromiso cos dereitos deste colectivo e co valor do rural como espazo para sociedades diversas".