Crece el malestar ante los recortes de profesorado en Lugo

El malestar y la indignación siguen creciendo en la comunidad educativa desde que los centros de Galicia conocieron hace días el cupo de docentes asignados y que, al menos, afectan a 14 centros educativos de Lugo, en los que se podrían recortar desde una hasta cinco o seis plazas –en los casos de Monterroso, Mondoñedo o de los de la capital lucense Ollos Grandes o Lucus Augusti–.

Es cada centro el que recibe esta asignación de cupo en esta época del año, por lo que, a falta de un documento público, ha sido la protesta de cada uno la que ha hecho saltar la alarma y configurar un mapa de lo que pueden suponer estas cifras, de confirmarse. Destaca José María Valcarce, director del Ies Xograr Afonso Gómez de Sarria y presidente de la Asociación de Cargos Directivos de Centros Públicos de Lugo (Acadilup), que la tendencia ha sido igual en toda Galicia, no solamente en la provincia.

Los centros educativos disponían hasta este jueves para enviar sus informes a Inspección educativa y solicitar que se mantuviesen las plazas que, en cualquier caso, se miden con respecto a la plantilla anterior al covid. "No cupo que recibimos vimos recortada a plantilla en seis docentes, pero ese número xa bailou, semella que están xogando connosco", comentou Carlos Cazón, director del Ies Lucus Augusti. "Estes recortes son incomprensibles en calquera momento, pero máis despois do covid", añadió.

Para Valcarce, de confirmarse, se verían afectadas "as medidas de atención á diversidade, a optatividade no bacharelato ou os proxectos de innovación educativa, entre outras cuestións", indicó. En algunos de los centros, además, la disminución en el número de profesores va acompañada del aumento de algún grupo en algún curso. "Loitaremos para que se manteña o profesorado nos centros", añadió Valcarce.

Por otro lado, la Consellería de Cultura e Educación no desmintió ni confirmó tales recortes en las plantillas. Dijo que la matrícula "non está pechada aínda en secundaria, polo tanto non podemos confirmar tales datos".