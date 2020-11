En la montaña rusa que está siendo la pandemia del coronavirus las alarmas están especialmente activadas en tres municipios lucenses, Bóveda, O Incio y Outeiro de Rei, en los que la incidencia del nuevo coronavirus está condicionada por los brotes detectados en sus residencias para personas mayores.

Bóveda, con 35 activos, encabeza este preocupante ránking, pues supondría una incidencia de 2.363 casos por cada 100.000 habitantes, que es el baremo que toman las autoridades sanitarias como referencia. Le siguen O Incio (18) y Outeiro de Rei (58), con 1.146 y 1.126, respectivamente. Los geriátricos de estas dos últimas localidades registraron más de una veintena de fallecidos, cada uno, durante esta emergencia sanitaria.

Estas cifras del Sergas, a las que tuvo acceso el diario El Progreso, cuadruplican e incluso multiplican por ocho la incidencia diaria que se registra en la provincia de Lugo, que asciende a 284 positivos por cada 100.000 habitantes.

Una cuarta parte de los concellos de la provincia, 16, no tiene actualmente ningún paciente diagnosticado con coronavirus

No está sucediendo por ahora lo mismo en otro municipio, el de Cervo, que ve con preocupación cómo evoluciona el brote detectado en la residencia para personas mayores de San Cibrao, que ya se ha cobrado dos vidas. En este ayuntamiento de A Mariña, con 25 pacientes diagnosticados, la incidencia es de 591 positivos por cada 100.000 habitantes, inferior por ejemplo a dos municipios de A Montaña, Baleira (11) y A Fonsagrada (29), que superan la barrera de los 800 en esa proyección sobre 100.000.



SIN CASOS. Pero no todas son cifras alarmantes. En el otro lado de la balanza se sitúan 16 municipios lucenses en los que actualmente no hay ningún paciente diagnosticado con covid-19, lo que supone casi una cuarta parte de los ayuntamientos de la provincia.

Esa excepción son Alfoz, Barreiros, Cervantes, Folgoso do Courel, Láncara, Lourenzá, Muras, Navia de Suarna, Negueira da Muñiz, O Páramo, A Pontenova, Portomarín, Rábade, Riotorto, Triacastela y Xermade. Todos, salvo cuatro (Barreiros, Láncara, Lourenzá y A Pontenova), tienen en común su bajo censo, que no alcanza los 1.900 habitantes. La preocupante sangría demográfica parece que se convierte en esta ocasión en su mejor aliado.

Ese buen comportamiento no es similar en otros municipios poco poblados, como Ribas de Sil (5) y Ribeira de Piquín (3), que no alcanzan el millar de censados, cuya incidencia supera el tope de los 500.

En el municipio de Lugo, en donde están puestos todos los ojos debido a que es el más poblado y el que se encuentra inmerso temporalmente en situación de cierre perimetral desde el pasado viernes —como las otras seis grandes ciudades gallegas—, la incidencia actual es de 396 casos por cada 100.000 habitantes.

En cifras semejantes a las de la capital lucense se mueve el segundo ayuntamiento más poblado de la provincia, Monforte de Lemos (64), cuyo promedio se situaría en 347 positivos.