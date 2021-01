El covid concello a concello: Xove roza los 3.500 casos por cada cien mil habitantes

El aumento de los casos de coronavirus en Lugo dispara los datos de incidencia acumulada en los municipios lucenses, según los datos ofrecidos por el Sergas. Esta escalada es especialmente llamativa en los municipios con mayor número de casos, como ocurre con Xove.

El concello mariñano, que ya este miércoles mostraba una incidencia acumulada de 2.502 casos por cada 100.000 habitantes, asciende hasta los 3.448, cifra que lo sitúa, de lejos, como el municipio gallego en peor situación.

También sube la tasa de nuevos contagios en A Pastoriza, el segundo municipio lucense con peores datos. La localidad chairega alcanza una tasa de 2.632.

La provincia cuenta con otro municipio que rebasa los 1.000 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Se trata de Viveiro, con 1.468.

La situación en A Mariña es alarmante, ya que los otros dos concellos que superan la línea del medio millar son O Vicedo (724) y Burela (547).

MUNICIPIOS SIN COVID. El número de municipios sin ningún nuevo caso de coronavirus en las dos últimas semanas llega hasta la veintena, uno más que este miércoles, al unirse a la lista Becerreá. La lista la conforman Antas de Ulla, Baleira, Becerreá, Begonte, Bóveda, Cervantes, Folgoso do Courel, Lourenzá, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Paradela, O Páramo, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Ribeira de Piquín, Samos, O Saviñao, Sober y Triacastela.

La incidencia acumulada del virus continúa subiendo también en las siete principales ciudades de Galicia. Santiago cuenta con los peores datos, ya que con 416 casos en los últimos catorce días, suma una incidencia de 425.

Lugo, por su parte, cuenta con los mejores registros, con una tasa de 119. Pontevedra también baja del umbral de los 200 (194).