El covid, concello a concello: la tasa de Meira y Trabada supera los 500

Meira y Trabada son los municipios lucenses con peores datos de incidencia acumulada a 14 días. Según los datos ofrecidos este lunes por el Sergas, estos dos concellos son los únicos de la provincia con una tasa por encima de 500.

El dato concreto de la incidencia, eso sí, no aparece reflejado en las cifras que publica la Xunta, ya que el número de casos totales de cada uno de estos municipios es inferior a diez.

Otro de los ayuntamientos que preocupan es Barreiros, el tercero en la provincia por encima de 250, con una incidencia acumulada de 376 casos por cada 100.000 habitantes.

En el siguiente eslabón están Xermade, Quiroga y Ribeira de Piquín, con una cifra que se sitúa entre los 150 y los 250 casos por cien mil habitantes.

CONCELLOS SIN CORONAVIRUS. El área sanitaria cuenta con 38 municipios que no han detectado ningún caso nuevo de coronavirus en las últimas dos semanas. Estos concellos son: Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Becerreá, Begonte, Bóveda, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, Cospeito, Folgoso do Courel, Friol, Guitiriz, Guntín, O Incio, Láncara, Monterroso, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Ourol, Outeiro de Rei, Paradela, O Páramo, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pontenova, Portomarín, Ribas de Sil, Riotorto, Samos, Rábade, Sarria, O Saviñao, Taboada, Triacastela, O Valadouro.

CIUDADES. Vigo destaca como la ciudad gallega con peores registros. La incidencia acumulada de la capital olívica es de 148 casos por cada 100.000 habitantes, siendo A Coruña la otra urbe de la comunidad que supera el umbral de los cien (107).

Los mejores datos los tiene Santiago de Compostela, con una tasa de 50.