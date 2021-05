El covid, concello a concello: solo cinco municipios tienen la IA por encima de 150

La incidencia continúa a la baja en la provincia de Lugo, donde solamente cinco municipios superan los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Las peores cifras son las de Chantada, que con una incidencia acumulada de 306, es el único concello por encima de los 250.

Los otros cuatro ayuntamientos que se sitúan en la horquilla entre los 150 y los 250 casos por cada cien mil habitantes son Xermade, Pantón, Pol y Vilalba.

MUNICIPIOS SIN CORONAVIRUS. El área sanitaria lucense cuenta con 36 municipios que no han detectado ningún caso de coronavirus en los últimos 14 días. Estos concellos son: Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Barreiros, Begonte, Bóveda, Castroverde, Cervo, Guntín, O Incio, Xove, Lourenzá, Mondoñedo, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Outeiro de Rei, Paradela, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Rábade, O Saviñao, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo y Baralla.

CIUDADES. Las principales ciudades de Galicia también la bajada de la huella del virus. La única urbe con una tasa superior a 100 es Vigo, con 125. El resto se encuentran por debajo de la centena de casos por cada 100.000 habitantes, siendo Ferrol la que ofrece unos mejores números (49).