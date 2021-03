Los municipios lucenses con una incidencia acumulada por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes ascienden este sábado a ocho. Son Bóveda, Castroverde, Monforte, Monterroso, Pantón, Samos, Sarria y Paradela.

Este último concello –el único de la provincia en máximo nivel de restricciones– continúa con una tasa superior a 250, aunque el número de nuevos casos ha descendido drásticamente y ya es inferior a diez en estos momentos. De hecho, los datos facilitados por Sanidade apuntan que en el concello lucense no se ha detectado ningún caso en la última semana.

Actualmente en Galicia solo dos concellos presentan una incidencia superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas: Vilardevós (560) y Maside (516).

Los municipios sin ningún caso detectado en las últimas dos semanas bajan a 33, tras detectarse varios positivos en Riotorto. Estos concellos son Abadín, Alfoz, Barreiros, Becerreá, Carballedo, Cervantes, Cervo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Foz, O Incio, Meira, Mondoñedo, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pontenova, Portomarín, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Rábade, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo y Baralla.

CIUDADES. Este sábado, la mayoría de las ciudades aumentan su incidencia, aunque levemente. Solo A Coruña y Ferrol registran descensos. Con todo, estas localidades siguen registrando los peores datos de Galicia, con incidencias de 177 y 110 respectivamente.

Lugo permanece como la ciudad gallega con mejores cifras: 34 casos y una incidencia de 35.