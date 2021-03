El covid, concello a concello: Paradela eleva su incidencia acumulada por encima de los 800

El mapa del coronavirus en la provincia de Lugo dibuja un escenario optimista, con la incidencia acumulada descendiendo y con la mayoría de municipios sin casos, aunque Paradela sigue centrando la atención de la provincia de Lugo al no frenar su ascenso. El concello contabiliza 805 casos por cada 100.000 habitantes, superando ampliamente el medio millar y con una tasa mayor que la de la jornada anterior (748),

Otros dos municipios superan los 250, aunque sin llegar a 500. Son A Pobra do Brollón y Lourenzá, aunque el Sergas no especifica el dato exacto al no llegar ninguno a los diez positivos.

Guitiriz reduce su incidencia acumulada de 255 a 219, y Chantada suma un casos más (de 13 a 14) para una incidencia acumulada de 172. Bóveda y Castroverde comparten rango con Guitiriz y Chantada (entre 150 y 250), pero se desconoce su cifra exacta al tener entre 1 y 9 positivos.

MUNICIPIOS SIN NUEVOS CASOS. La mayor parte de concellos de la provincia de Lugo no han detectado ningún nuevo caso de coronavirus en las últimas dos semanas. Así, 42 de los 67 ayuntamientos se encuentran libres de covid: Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Carballedo, Castro de Rei, Cervantes, Cervo, O Corgo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Foz, Friol, O Incio, Xove, Láncara, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Outeiro de Rei, Palas de Rei, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Rábade, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo y Baralla.

CIUDADES. Lugo se mantiene como la ciudad de Galicia con menor incidencia acumulada (48) y es la única que no alcanza el medio centenar de casos.

Del resto de urbes, la preocupación se enfoca en A Coruña, con una incidencia acumulada de 214. Las demás no alcanzan la centena.