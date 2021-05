El covid, concello a concello: cuatro municipios tienen una IA superior a 150

Cuatro municipios de la provincia de Lugo cuentan con una incidencia acumulada superior a los 150 casos por cada cien mil habitantes. Si bien es cierto que ninguno rebasa los 250, son los que actualmente tienen una tasa más alta. Estos concellos son Xove, Navia de Suarna, Vilalba y Viveiro.

En el caso de los municipios mariñanos, esta incidencia está directamente relacionada con el brote detectado hace unos días. En el caso de Viveiro, la IA es de 233, mientras que en Xove el Sergas no detalla la cifra exacta al tener un número de casos totales inferior a diez.

Viveiro, de hecho, estará a partir del próximo sábado en el nivel alto de restricciones marcado por la Xunta. En el medio estará Xove y también Vilalba, que cuenta con una incidencia acumulada de 176 casos por cada cien mil habitantes. El cuarto concello en la horquilla 150-250 es Navia de Suarna, aunque como pasa con Xove, no se muestra la cifra al tener entre 1 y 9 enfermos totales.

CONCELLOS SIN COVID. Casi dos de cada tres municipios de la provincia no han detectado ningún nuevo caso de coronavirus en las últimas dos semanas. En total, 43 de los 67 ayuntamientos esquivan actualmente al virus. Estos concellos son: Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Barreiros, Becerreá, Begonte, Bóveda, Carballedo, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, O Corgo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Friol, Xermade, Guntín, Meira, Muras, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pontenova, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Rábade, O Saviñao, Taboada, Trabada, Triacastrela, O Valadouro, O Vicedo y Baralla.

CIUDADES. Vigo es la única de las principales ciudades gallegas con una IA superior a 100, ya que cuenta con 110 casos por cada cien mil habitantes. Rozando la centena está Pontevedra (96), mientras que los mejores datos son, con diferencia, los de Ferrol, cuya tasa es de apenas 26.