El covid, concello a concello: tres municipios se mantienen por encima de 250

Tres municipios de la provincia de Lugo tienen una incidencia acumulada por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Los municipios que superan este umbral, para el que la Xunta determina un nivel alto de restricciones, son O Saviñao, Rábade y A Pobra do Brollón.

Los datos ofrecidos por el Sergas indican que O Saviñao mantiene una incidencia de 275. Para los otros dos, al tener un total de casos totales inferior a diez, solo se indica que se encuentran en la horquilla entre los 250 y los 500.

Entre los 150 y los 250 casos por cien mil habitantes están Paradela, Pedrafita do Cebreiro, Riotorto y Samos.

SIN COVID. Un total de 37 municipios de la provincia no han detectado ningún caso de coronavirus en los últimos 14 días. Estos concellos son: Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Barreiros, Becerreá, Carballedo, Castro de Rei, Cervantes, Cervo, O Corgo, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Xermade, Guitiriz, Guntín, O Incio, Lourenzá, Mondoñedo, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Palas de Rei, O Páramo, A Pastoriza, Pol, A Pontenova, Portomarín, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo y Baralla.

CIUDADES. La incidencia acumulada sube en Vigo, Ferrol y Pontevedra. Lugo y Santiago se mantienen igual, mientras que A Coruña y Ourense, con el peor y el mejor dato respectivamente, descienden.