La situación epidemiológica continúa mejorando en la provincia de Lugo, aunque todavía hay ocho concellos que presentan una incidencia superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

Así se refleja en el mapa elaborado por la Consellería de Sanidade, que sigue situando a Guitiriz como el municipio en situación más preocupante, con 87 positivos y una incidencia de 1.585. Con todo, los datos mejoran sensiblemente con respecto a las jornadas anteriores – este miércoles registraba 94 contagios y 1.712 casos por cada 100.000 habitantes–.

El segundo concello de la provincia con mayor incidencia es A Pontenova (500), que no consigue reducir sus once positivos por covid.

El municipio que sí ha registrado un notable descenso de contagios es O Corgo, donde en las últimas horas han superado el virus siete personas. De este modo, el concello registra un total de 13 casos y una incidencia de 380, muy por debajo de los 584 que presentaba el miércoles.

Por encima del umbral de riesgo extremo (250), continúan aún cinco concellos más: Monforte, Outeiro de Rei, A Pobra de Brollón, Rábade y Sober.

En el lado opuesto, 27 concellos lucenses permanecen libres de casos de coronavirus. Son tres más que este miércoles y casi el doble que a principios de la semana pasada.

Los ayuntamientos que no han detectado contagios en las últimas dos semanas son: Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Bóveda, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Xermade, O Incio, Xove, Mondoñedo, Monterroso, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Paradela, Ourol, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Portomarín, Ribeira de Piquín, Samos, Trabada, Triacastela y O Vicedo. Chantada y Ribas de Sil vuelven a registrar positivos y salen de este grupo.

Todas las ciudades gallegas reducen casos e incidencia, excepto Pontevedra, que registra un tímido incremento.

De esta manera, Lugo se mantiene como la tercera ciudad de Galicia con peores datos –aunque por debajo del umbral de riesgo extremo–, solo superada por A Coruña y Ferrol.