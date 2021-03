El covid, concello a concello: cinco municipios lucenses tienen una tasa por encima de 150

La provincia de Lugo cuenta con cinco municipios con una incidencia acumulada por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. La presencia del coronavirus es cada vez menor en el área sanitaria lucense, aunque la situación en Paradela continúa siendo preocupante.

El municipio tiene una tasa de 748, si bien es cierto que la cifra se reduce con respecto a la jornada anterior (805) y ya no es el concello con mayor incidencia acumulada de Galicia, algo que sí sucedía este miércoles. Le toma el relevo Vilardevós, con una incidencia acumulada de 777.

Los municipios sin ningún caso detectado en las últimas dos semanas continúan siendo 34: Abadín, Alfoz, Barreiros, Becerreá, Carballedo, Cervantes, Cervo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Foz, O Incio, Meira, Mondoñedo, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pontenova, Portomarín, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Rábade, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O Vicedo y Baralla.

CIUDADES. La tendencia a la baja en todas las ciudades se ha frenado, y ya son más las urbes gallegas que han sumado casos que las que los han restado.

Ferrol, Santiago, Pontevedra y Vigo tienen más casos que este miércoles, mientras que Lugo, Ourense y A Coruña tienen menos.

Los peores datos, eso sí, siguen siendo los de la capital coruñesa, cuya incidencia acumulada se mantiene en torno a los dos centenares de casos cada cien mil habitantes (193). Ferrol es la otra ciudad que supera el centenar (116).

Por otra parte, Lugo mantiene su incidencia en mínimos y cae hasta los 30, siendo la ciudad de Galicia con mejores cifras.