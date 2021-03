Cuatro municipios lucenses siguen en riesgo extremo

Cuatro municipios de la provincia de Lugo se encuentran todavía en riesgo extremo, es decir, con una incidencia acumulada por encima de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Estos concellos son Guitiriz, Paradela, A Pobra do Brollón y Rábade.

Los peores datos son los de A Pobra do Brollón, cuya tasa asciende hasta los 613 casos por cada cien mil habitantes. Paradela cuenta con una incidencia acumulada de 575, mientras que la de Guitiriz es de 346. Rábade, por su parte, está situado entre 250 y 500, aunque el Sergas no especifica la cifra exacta ya que cuenta con entre 1 y 9 casos.

CONCELLOS SIN COVID. La provincia cuenta con 39 municipios sin nuevos casos de coronavirus en las últimas dos semanas. Estos concellos son: Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Carballedo, Castro de Rei, Cervantes, Cervo, O Corgo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Friol, O Incio, Xove, Láncara, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Outeiro de Rei, Palas de Rei, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Taboada, Trabada, Triacastela, O Vicedo.

CIDADES. As principais cidades galegas manteñen a súa tendencia á baixa. Nos sete municipios descende a incidencia acumulada con respecto ás cifras do fin de semana.

Os mellores datos son os de Ourense, cunha incidencia acumulada de 68. A Coruña continúa coas cifras máis preocupantes, e é a única cidade de Galicia cunha taxa por encima de cen (221).