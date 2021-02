El covid, concello a concello: los municipios en cifras de riesgo extremo se reducen a seis

Galicia estrena la nueva desescalada avanzando en el descenso de la tercera ola de la pandemia, con el reto de seguir reduciendo los casos de coronavirus y la presión en los centros sanitarios. El punto de partida en la provincia de Lugo es un mapa en el que seis municipios tienen una incidencia que supera los 250 casos detectados en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, el umbral a partir del que el Ministerio de Sanidad habla de riesgo extremo y a partir del que la Xunta establece restricciones por encima de las nivel básico.

Esos seis concellos evidencian la necesidad de avanzar en la mejora de la situación y, al mismo tiempo, demuestran que existe. Y es que en esa lista hay dos municipios menos que el jueves, porque han salido de ella Monforte y Outeiro de Rei, aunque sea por poco. Atendiendo a los datos publicados este viernes por la Consellería de Sanidade, el primero tiene una incidencia de 240 —resultado de que se han detectado 44 positivos en las dos últimas semanas— y la tasa del segundo es de 230, por 12 contagios.

De los seis municipios que siguen en niveles de riesgo extremo, Guitiriz continúa en cabeza debido al brote detectado y es el único con una tasa superior a 500, a partir de la que la Xunta mantiene el cierre perimetral y de la hostelería. El municipio, con todo, mejora sus números. Su incidencia, que el jueves estaba cerca de 1.600, se sitúa ahora en 1.348, por los 74 casos detectados en 14 días. Son 13 menos de los que acumulaba en el anterior balance.

A Pontenova, mientras, sigue rozando la barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, tan cerca que está en 499,8, tras diagnosticarse 11 contagios en dos semanas. Entre tanto, O Corgo, el único que, junto a Guitiriz, estrena la desescalada con cierre perimetral, continúa rebajando sus números. Los casos que acumula en 14 días son ya menos de diez —frente a los 13 del anterior balance— y la incidencia está por debajo de 500.

Completan la lista de municipios en números de riesgo A Pobra do Brollón, Rábade y Sober. Todos tienen menos de diez positivos y una incidencia de entre 250 y 500.

La tendencia descendente de la ola se nota también en otra lista, la de concellos que no han registrado contagios en los últimos 14 días. Son ya 29, dos más que el jueves, por la incorporación de Carballedo y Ribas de Sil. El resto son Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Bóveda, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Xermade, O Incio, Xove, Mondoñedo, Monterroso, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, Portomarín, Ribeira de Piquín, Samos, Trabada, Triacastela y O Vicedo.

También reduce su incidencia la capital provincial, a 220, tras diagnosticarse 217 positivos en dos semanas.