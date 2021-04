El covid, concello a concello: Meira y Trabada mantienen su IA por encima de 250

Meira y Trabada continúan centrando la atención de las autoridades sanitarias en la provincia. Son las dos localidades lucenses con la incidencia acumulada más alta de la provincia, ambas superando los 250 casos por cada 100.000 habitantes.

La Xunta, de hecho, mantiene el nivel alto de restricciones en el concello meirego. En Trabada está establecido el nivel medio, en el que también se encuentran otras dos localidades lucenses, aunque estas (Chantada y Barreiros) tienen su tasa de incidencia acumulada por debajo de los 250.

Al igual que los municipios chantadés y barreirense, hay otros cinco concellos de Lugo que se mueven en la horquilla de IA entre 150 y 250: Cervantes, Láncara, A Pastoriza, Quiroga y Ribeira de Piquín.

MUNICIPIOS LIBRES DE CORONAVIRUS. La provincia suma 35 ayuntamientos que no han detectado ningún caso de coronavirus en las últimas dos semanas, uno más de los que había este miércoles al sumarse Xove. La lista completa la conforman: Abadín, Antas de Ulla, Baleira, Becerreá, Begonte, Bóveda, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Guitiriz, Guntín, O Incio, Xove, Monterroso, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Pedrafita do Cebreira, A Pobra do Brollón, A Pontenova, Portomarín, Ribas de Sil, Riotorto, Samos, Rábade, O Saviñao, Sober, Taboada, Triacastela, O Valadouro y Baralla.

CIUDADES. Las ciudades de Galicia están inmersas en tendencias dispares. La más afectada sigue siendo Vigo, que al menos se mantiene estable con una IA de 172, solo un punto por encima de la que tenía este miércoles. A Coruña, la segunda urbe con peores datos, desciende en seis, mientras que Lugo, Pontevedra y Ourense experimentan un ascenso considerable.