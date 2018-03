O Courel acogió la presentación de la edición más arraigada de "Os Eidos"

La sede de la Fundación Uxío Novoneyra, en Parada do Courel, fue el escenario donde se desarrolló este sábado la presentación de la edición de Os Eidos publicada por Biblioteca de Mesopotamia, un sello editorial propio de la Ribeira Sacra, O Courel y O Incio promovido por Chan da Pólvora. La tirada aporta algunas novedades a la obra del poeta courelao, con el objetivo de ser la más completa de todas las que se han llevado a cabo hasta la fecha.



Entre los nuevos aportes a Os Eidos se halla un diccionario, titulado As Cores do Ucedo, con terminología propia de Uxío Novoneyra elaborado por Emilio Araúxo. Esta parte de la edición es fruto de más de 15 años de entrevistas y conversaciones con el escritor y permitirá conocer cuestiones inéditas hasta el momento acerca de uno de los títulos fundamentales de la poesía gallega del siglo XX y los estados emocionales en los que se encontraba su autor cuando lo escribió. Además, el volumen incluye una introducción de Olga Novo, especialista en la pluma de Novoneyra.



"Os Eidos é un libro-milagre escrito por un autor en estado de graza, inspirado pola natureza e a palabra máis enxebre e esencial", declaró este sábado durante la presentación del libro el conselleiro de Cultura. Román Rodríguez fue una de las muchas personalidades que acudieron a un acto en el que también se dieron cita la alcaldesa de O Courel, la popular Lola Castro, el secretario xeral de cultura, Anxo Lorenzo, o el director y diseñador de Biblioteca de Mesopotamia, Antón Lopo y Manolo Martínez.



Os Eidos vuelve a estar de actualidad pese a ser una obra publicada originalmente en 1955. El poemario de Uxío Novoneyra constituye la segunda publicación (la anterior fue Contos de Mesopotamia, de Ánxel Fole) de Biblioteca de Mesopotamia, un sello nacido con el objetivo de "reconstruír a paisaxe literaria a través da paisaxe xeográfica", según define su director, Antón Lopo. Román Rodríguez no dudó en alabar la calidad de esta nueva edición. "Penso que o propio Novoneyra estaría feliz polo mimo posto neste traballo", señaló el conselleiro.



COMPENDIO. La nueva edición incluye Os Eidos y Os Eidos II, de 1974, e incorpora Caligramas. La versión que se reproduce en la publicación de Biblioteca de Mesopotamia es la última que se editó, en el año 2010, cuando salió en gallego y castellano. La esposa de Novoneyra, Elva Rei, y Luis Cochón supervisaron la elaboración y redacción de la novedosa publicación.