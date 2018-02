A cota de neve baixa ata os 500 metros na provincia este luns de Entroido 

A comunidade volverá a rexistrar este luns de Entroido unha nova entrada de aire frío procedente do Atlántico norte entre ventos frouxos de compoñente oeste, o que provocará un descenso das temperaturas. As xeadas serán notables nas zonas do interior.

En canto ás precipitacións, estas caerán de forma intermitente ao longo da xornada en toda a rexión, segundo informa Meteogalicia.

Na provincia lucense os ceos estarán cubertos con alternancia de claros e chuvascos signficativos. A cota de neve situarase entre os 500 e 600 metros de altitude nas primeras horas do día ata subir aos 800 metros cara o final do luns.

A baixada das temperaturas situarán a Lugo entre os -1º de mínima e 7º de máxima, a Monforte de Lemos entre os 0º e os 8º e a Viveiro entre os 2º e os 9º, recolle Aemet. As vestimentas do Entroido terán sumar capas este luns.

Temperaturas nas principais cidades galegas, segundo MeteoGalicia



A Coruña 6° 10°

Ferrol 5° 10°

Ourense 4° 10°

Pontevedra 3° 10°

Vigo 4° 11°

Santiago de Compostela 4° 9°

Situación do mar



Respecto da situación marítima, Meteogalicia prognostica na costa Cantábrica vento do noroeste a oeste con forza 2 a 5, marusía a mar ovellado, visibilidade mala ou regular e mar de fondo do noroeste, con ondas de 3,5 a 4,5 metros.