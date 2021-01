El coronavirus concello a concello: Xove se mantiene con la peor tasa de Galicia

La provincia de Lugo cuenta, según los datos facilitados este lunes por el Sergas, con tres municipios con una incidencia acumulada en los últimos 14 días por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Estos concellos son Xove —con los peores datos de toda Galicia—, Xermade y A Pastoriza.

Xove muestra una tasa de 2.319 debido a los 76 casos diagnosticados en las últimas dos semanas. De hecho, la Xunta realizó un cribado masivo en la localidad el pasado fin de semana con el objetivo de detallar cuál es la situación concreta. Los resultados se conocerán en apenas 48 horas.

Además de Xove, otros dos municipios tienen una tasa por encima de los 500. Se trata de A Pastoriza, que cuenta con una incidencia acumulada de 674 (20 casos en total) y Xermade, cuya tasa, a causa de sus once nuevos casos, asciende a 617.

Cerca de los 500 casos por cada 100.000 habitantes se encuentra Viveiro (415).

CONCELLOS SIN CORONAVIRUS. La provincia de Lugo suma 26 municipios sin ningún caso detectado en las últimas dos semanas. Se trata de Baleira, Baralla, Barreiros, Bóveda, Castroverde, Cervantes, A Fonsagrada, Láncara, Lourenzá, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Outeiro de rei, Paradela, O Páramo, Pedrafita do Cebreiro, Pol, A Pobra do Brollón, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Samos, O Saviñao, Sober y Triacastela.