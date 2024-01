Los municipios de O Corgo y Palas de Rei, en pleno corazón de la provincia, conforman sin lugar a dudas una pequeña cápsula del tiempo sobre la cultura y tradición de Galicia. Aunque ambos destacan por su enorme riqueza natural, patrimonial, cultural y hasta gastronómica, su toponimia guarda secretos que han viajado de la mano de su historia y sus gentes a lo largo de siglos. Ahora, la RAG pretende dar respuesta a estos enigmas a través de dos capítulos de O seminario de onomástica responde, publicados en su canal de Youtube.

El académico Óscar Castro se traslada a O Corgo para desenmarañar el origen del topónimo de la parroquia de Chamoso, cuya nomenclatura resultó de gran importancia en la división del territorio de la provincia. De hecho, todavía hoy se utiliza la denominación Terras de Chamoso para referirse a los ayuntamientos de Castroverde y O Corgo, tan magistralmente descritos por Otero Pedrayo en el tomo Historia de Galiza.

La primera mención del Comitatus Flamosus o Condado de Chamoso se encuentra en un documento del año 569 con motivo de la celebración de un concilio en la ciudad de Lugo y que indicaba los límites del condado. Este estaba comprendido por los municipios actuales de O Corgo y Castroverde, parte de Baralla y Láncara, además de zonas de Lugo y Becerreá.

Aunque existen varias teorías en torno al origen y significado del topónimo, Castro apunta a la hipótesis aportada por el lingüista lucense Nicandro Ares: "Na actualidade, Chamoso dá nome a un dos ríos máis importantes do concello do Corgo, polo que podería facer referencia a un río rumoroso". En lo que respecta a la nomenclatura del citado condado, "sería máis probable que Flamoso derivase do latín "flama" e que a súa motivación teña que ver cun lugar queimado", apunta el académico.

A la épica recorre el municipio de Palas de Rei para explicar el origen de su topónimo. Según la tradición, el ayuntamiento ulloán debe su nombre Pallatium Regis al palacio del rey visigodo Witiza. En Palas, Witiza habría matado al Duque de Galicia, Favila, padre del primer monarca del reino de Asturias, Don Pelayo.

Sin embargo, el académico Antón Santamarina desmiente esta teoría: "Palas é un enigma etimolóxico. A primeira vez que aparece mencionado é no libro V do Códice Calixtino (1140 d.C.). O autor, o monxe Aymeric Picaud, chámalle Pallatium Regis, que en galego moderno sería "Palacio do Rei" e en ningún caso podería derivar en Palas".

En lo que respecta al segundo término, Rei, el académico lo tiene más claro, señalando que se "emparella cos moitos outros topónimos que van determinados por un título de señorío. É tamén o caso de Outeiro de Rei".

Preguntado si alguna vez se resolverá el misterio del significado del topónimo ulloán, Santamarina explica que "de momento ninguén deu cunha etimoloxía que cumpra todos os requisitos. Só o tempo o dirá".

¿Qué se esconde tras la playa del Orzán y Balaídos?

El filólogo de la RAG Iván Méndez se detiene en otro de los episodios de la serie en un topónimo coruñés que es prácticamente único en Galicia. O Orzán, que designa a una de las playas más emblemáticas de la ciudad herculina "podería significar auga que flúe", afirma. Se trata de una hipótesis muy sólida, según explica Méndez, "proposta polo lingüista Edelmiro Bascuas, quen ligou o Orzán con Orza, afluente do río Deva (Guipúzcoa)".

Al estadio de los máximos rivales futbolísticos de los coruñeses viajó el académico Gonzalo Navaza para explicar qué se esconde tras el topónimo Balaídos. "Este topónimo popularizado fóra de Galicia da man do deporte é un nome colectivo de abeleira, resultado da alteración dun antigo Abelaído", explica Navaza.

Dos millones es el número aproximado de topónimos que el proyecto Galicia Nomeada de la RAG aspira a recoger en la comunidad. Es uno de los territorios en los que más abundan, superando en 5.000 a Portugal en la actualidad.