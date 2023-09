O Corgo estrea un servizo comarcal de atención temperá

O Concello do Corgo acaba de estrear un servizo comarcal de atención temperá que xestionará xunto aos concellos de Baleira e Castroverde. Esta agrupación intermunicipal resultou beneficiaria da convocatoria de subvencións a entidades locais para a prestación de servizos no marco da Rede Galega de Atención Temperá para os anos 2022 a 2024 e que está cofinanciada pola Xunta de Galicia e a Unión Europea.

O servizo de atención temperá, que neste caso está xestionado pola empresa Centro de Orientación e de Estudos Comerciais (Coescu), resulta totalmente gratuíto e está dirixido a menores de ata seis anos de idade, ás súas familias e á súa contorna. O seu obxectivo principal é favorecer o desenvolvemento, a autonomía persoal e a inclusión social dos usuarios.

Para iso cóntase cun equipo profesional que está constituído por fisioterapeutas, logopedas e pedagogos especializados no desenvolvemento infantil e a atención temperá.

Estes profesionais encargaranse de valorar as necesidades dos menores e das familias, así como de deseñar a metodoloxía adecuada para ofrecer unha atención personalizada, especializada e multidisciplinar.

O centro está situado na antiga cámara agraria do Corgo, na N-6, e o teléfono de contacto é o 680.61.95.05. Aínda que o servizo é gratuíto, aconséllase pedir cita previa.

Madrugadores

O Concello do Corgo, cuxo alcalde é Felipe Labrada, tamén pon en marcha, en colaboración co CEIP da localidade, o servizo Madrugadores.

Trátase dunha prestación totalmente gratuíta para as familias, que ofrece atención e coidados aos menores matriculados neste colexio desde as 7.45 ás 9.30 horas. Deste xeito facilítase a conciliación das familias antes do inicio do horario escolar.

Este programa, que xa leva tres anos implantado no centro, tamén dá servizo tanto aos alumnos que o precisen de forma puntual como a aqueles que o fagan con continuidade. Para participar, é preciso inscribirse no centro sociocultural.