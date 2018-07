Convocan concentraciones en Lugo, As Pontes, Ribadeo y Viveiro contra el crimen machista de A Coruña

Colectivos feministas locales que integran la Marcha Mundial das Mulleres han convocado concentraciones en diferentes localidades gallegas en repulsa por el crimen machista de este miércoles en A Coruña, donde un hombre de 54 años mató de una cuchillada a su mujer, de 57, que, al parecer, tenía una enfermedad terminal.

Las protestas, convocadas bajo el lema "Degolar non é asistir, é asasinar", tendrán lugar este viernes a las 20.00 en Lugo —delante del concello—, As Pontes —en la Praza do Hospital— y Viveiro —Praza da Fontenova—. En Ribadeo, la concentración se celebrará a las 20.30 horas en la Praza 8 de Marzo.

Asimismo, los colectivos feministas también llaman a la movilización en A Coruña, Santiago, Ferrol, Betanzos, Ponteareas, Ourense, Pontevedra y Vigo.