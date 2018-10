Convivir con "olor a muerte"

Los malos olores inundan su día a día. Su lucha es constante e incansable desde que instalaron a pocos metros de distancia de sus viviendas plantas de gestión y revalorización de residuos. Un negocio que trata de transformar desperdicios para darles un nuevo uso, algo que no critican, pero que supone una verdadera incomodidad para los que conviven con ese "olor a muerte".

CARMEN NODAR

Cospeito. Diez años de lucha: "El olor es como el de la placenta de las vacas cuando se pudre"

Carmen Nodar es una de las integrantes de la asociación de vecinos A Pena de Santa María de Cospeito, entidad que se creó fundamentalmente para canalizar las quejas de los vecinos que sufren las emanaciones de una planta de compostaje que inició su actividad en el municipio chairego a principio de 2007.

"Soy veterinaria, y si tuviese que comparar el olor de la planta de compostaje con otra cosa, lo primero que se me viene a la cabeza es el que desprende la placenta de las vacas cuando hay una retención y se pudre. Horrible", sentencia Carmen, que reconoce que la situación se ha ido normalizando, después de años de batallar y de llegar incluso al juzgado.

"Más que nada para que sepan que seguimos aquí, que no descansamos"

Y es que los vecinos defendían que además del hedor persistente y desagradable existían "irregularidades" en el funcionamiento de la empresa.

"Estuvo operando durante más de seis años con una licencia que no era definitiva —ahora ya la tiene— y lleva sin pagar impuestos desde el principio, ni Ibi ni nada. Además llegaron incluso a vender los productos sin etiquetado", asegura esta vecina, que cree que su lucha sí ha merecido la pena, al menos en parte.

"Aunque el juicio en el que nos enfrentábamos a la compañía quedó suspendido por defecto de forma —el abogado de la asociación presentó fuera de plazo una documentación—, nuestras quejas surtieron efecto. Los olores bajaron de intensidad y ahora ya no son todos los días ni a todas horas", reconoce Nodar, que pese a todo avanza que la asociación tiene previsto remitir un escrito a Medio Ambiente.

"Más que nada para que sepan que seguimos aquí, que no descansamos. Que aunque sabemos que se generan residuos y que hay que reutilizarlos, no los queremos delante de nuestras casas", concluye.

MARINA FERNÁNDEZ

Cospeito. Impotencia y rabia: "Nuestro vecino compró compost, no eso que era una auténtica porquería"

Los problemas con la planta de Cospeito no solo se limitan a los olores. Otra vecina, Marina Fernández, recuerda con "impotencia y rabia" un episodio que ocurrió hace unos cuatro o cinco años.

"Llegué a casa de mis padres y vi que un camión estaba echando algo en una finca de un vecino. Era la primera vez que lo veía", relata, mientras confirma que además del hedor "insoportable" que desprendía y que tuvieron que aguantar durante unos 15 días, encontró restos de "cristales de todos los colores, bolígrafos, cables de cobre y hasta alguna gargantilla aplastada".

"Nos están envenenando"

Marina recogió algunos desechos y los entregó en un bote en Medio Ambiente, ya que parte del material llegó al pozo del que se nutre de agua su familia, pero no sirvió de nada.

"Nuestro vecino compró compost, pero eso era una auténtica porquería. Nos están envenenando", manifiesta la mujer, que reconoce que desde entonces tienen que comprar agua embotellada "porque las analíticas dan mal".

RAFAEL GALDO

As Somozas. Unión contra el olor: "Os gases que saen da planta fan picar os ollos e a gorxa, é horrible"

Además de los olores, los vecinos de Seixas, en la localidad coruñesa de As Somozas, se quejan de que los gases que salen de una de las plantas de revalorización de residuos que hay en el municipio —hay tres, dos en la parroquia y otra en el polígono industrial— les provocan "picor na gorxa e nos ollos".

"Hai veces que saen nubaradas de gases de cor amarelo que van descolgándose enriba das fincas. E todo isto a 170 metros das casas", explica uno de los afectados, Rafael Galdo, que asegura que han puesto la situación en conocimiento del Ayuntamiento y de Medio Ambiente, "pero ninguén fai nada".

Castro denuncia la falta de medidas de seguridad y de análisis

En su lucha lo acompañan, entre otros vecinos, Alejandro Castro y Raimundo Fraga. El último muestra en su teléfono varias fotos y vídeos de incendios y emanaciones de gases. "Nunha ocasión atopeime cos bombeiros e dixéronme que eles alí non se metían, eu tampouco o faría", dice.

Castro, por su parte, denuncia la falta de medidas de seguridad y de análisis. "Se tes un coche póñenche un alcoholímetro ou un radar. Pero a esta xente que clase de controis lles fan? Ningún, porque é todo pura corrupción", afirma.

MARTÍN GARCÍA

As Pontes. El veneno en casa: "Cando ven a cisterna temos que pechar as ventás, non se respira"

Martín García vive con su familia en una casa del barrio de A Cruz, en la parroquia pontesa de San Pedro de Eume. En este emplazamiento no hay ninguna planta, pero los olores se han convertido en su peor enemigo.

Uno de sus vecinos ha decidido guardar en un pozo en el exterior de su casa "xurro" que le sirve una empresa de la zona, y que después deposita en las fincas próximas como abono.

"Cada vez que vemos vir a cisterna temos que entrar na casa correndo"

"Cada vez que vemos vir a cisterna temos que entrar na casa correndo para pechar as ventás, non se respira", dice el joven, que reconoce que no es la primera vez que ante el fuerte "olor a gas" sufre importantes dolores de cabeza.

Además, cree que algún compuesto del fertilizante atrae a los jabalíes. "Non paran nos outros prados, só nos que botaron iso", concluye.