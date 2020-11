Consulte el mapa de la incidencia acumulada, municipio a municipio

Diecinueve municipios de la provincia de Lugo presentan una incidencia acumulada de más de 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según el mapa actualizado este sábado por el Sergas.

Son Abadín (con entre 1 y 9 casos detectados), Antas de Ulla (15), Baleira (entre 1 y 9), Carballedo (entre 1 y 9), Castro de Rei (18), Cervo (13), Foz (26), Guntín (30), O Incio (entre 1 y 9), Láncara (10), Lourenzá (entre 1 y 9), Lugo (289), Monterroso (24), Pol (entre 1 y 9), A Pontenova (entre 1 y 9), Rábade (entre 1 y 9), Vilalba (197), Baralla (entre 1 y 9) y Burela (33). Destacan, con respecto al día anterior, el descenso de casos acumulados en Lugo, de 315 a 289, y el aumento en Vilalba, de 174 a 197, lo que se traduce en una menor incidencia a 14 días en la capital y una crecida de este parámetro en el municipio chairego.

En lado opuesto de la balanza, un total de 14 concellos lucenses, dos menos que un día antes, no han registrado ningún caso en las dos últimas semanas. Son Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, O Saviñao, Sober, Trabada, Tricastela e O Vicedo.

Salen Muras, Pantón y Riotorto y entra Trabada