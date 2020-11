Consulta el mapa de la incidencia del virus, municipio a municipio

Una veintena de municipios de Lugo han registrado en los últimos 14 días más de 250 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Así lo refleja el mapa actualizado por la Consellería de Sanidade, que incluye este viernes a Carballedo entre los concellos lucenses con mayor incidencia.

Los concellos que acumulan más casos activos en la provincia son Lugo, con 315 positivos –cuatro menos que este jueves–, Vilalba, con 174 –dos más–, Guntín, con 44, Burela, con 38 –dos menos– y Sarria, con 34 –dos menos–.

Un total de 16 concellos lucenses no han registrado ningún caso en las dos últimas semanas. Pantón y O Saviñao se incorporan a esta lista formada además por Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Ourol, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Riotorto, Sober, Triacastela y O Vicedo.