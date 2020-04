El confinamiento de la política

Elena Candia, Patricia Otero y Olalla Rodil tenían hasta hace un mes una presencia pública constante y se preparaban para una cita electoral decisiva. Eran las cabezas de lista de sus partidos a las elecciones autonómicas y hoy, formalmente, no son ni siquiera candidatas. La política, dicen ellas, no se ha parado, pero ninguna trabaja ya en clave electoral. No es lo importante ahora en un momento, que, coinciden, nos va a cambiar a todos.

Aunque hasta la convocatoria electoral Otero y Rodil eran diputadas, la candidata popular es, en cierto modo, quien más proyección perdió. Hasta hace semanas era alcaldesa en Mondoñedo y portavoz del PP en la Diputación. Su perfil ha cambiado, pero, como las demás, sigue al pie del cañón.

Elena Candia: "Parece que somos moi fortes, pero un virus páranos. Hai que sacar leccións e unha é sobre o coidado dos maiores"

Ahora es teniente de alcalde en Mondoñedo y pasa las mañanas entregada a esa tarea. Dice que hay mucho que hacer en materia de servicios sociales, de desinfección, de control sanitario...

Y, además, sigue siendo presidenta provincial del partido, de modo que pasa buena parte del día contactando con militantes y también con los cargos del partido en la provincia, sobre todo con los de los ayuntamientos más pequeños. Se trata, dice, de mantener a todo el mundo informado sobre la “voráxine normativa” de estos días. Dice que cree que nunca ha estado tan atenta a lo que sale en el BOE y en Diario Oficial de Galicia.

Tras el “tsunami” y teniendo en cuenta que lo primero es la salud, dice que le preocupa lo que viene después, la crisis, y que lo que empieza a ocupar su cabeza son los planes para preparar el futuro.

Más allá de la política, cuenta que la crisis la ha hecho pensar mucho y que le ha causado un “dolor profundo” lo que están sufriendo esos mayores que ya tuvieron unas infancias y unas vidas tan difíciles. Más allá de la política, dice que cree que hay que reflexionar mucho sobre la relación y el trato a los mayores.

Patricia Otero: "Hai moito contacto cos compañeiros dos concellos. Hai que dar apoio moral e tamén que resolver moitas dúbidas"

También Patricia Otero vive alejada de lo electoral pero no de lo político. Su teléfono, confiesa, echa humo estos días. Es la secretaria provincial del PSOE y su labor ahora es trabajar con militantes y cargos municipales, dando apoyo moral y resolviendo dudas sobre las respuestas que hay que dar a la crisis del coronavirus, en la que los concellos son importantes, dice.

A nivel personal asegura que hay días que el confinamiento se le hace duro porque, por ejemplo, echa de menos haber pasado tantas semanas sin poder visitar a sus abuelos.

Con todo, dice que su agenda sigue siendo intensa, mantiene contacto con Gonzalo Caballero, con los diputados que llevan asuntos de sanidad, como Ana Prieto, y sigue al tanto de otros problemas, como el desatado en la residencia de A Fonsagrada y que prueba que hay que seguir trabajando más allá del coronavirus, dice.

Olalla Rodil: "Haberá unha crise moi grande e virá unha realidade distinta. Hai que apostar polos servizos e a inversión pública"

Olalla Rodil vive confinada en su piso de Lugo, con un ritmo de actividad “baixísimo” respecto al habitual y ocupada sobre todo en los encuentros sectoriales que su formación está organizando con colectivos como el de los sanitarios o el de los investigadores. Hay también encuentros, virtuales, con concejales, para coordinar el trabajo político de la formación.

A Rodil este tiempo le está sirviendo sobre todo para reflexionar, cuenta. Su primera conclusión es que “as cousas non van ser xa iguais” y para ella la lección más importante a sacar es que hay que defender los servicios públicos y recuperar la gestión de los servicios sociales. Cree que debemos aprender que nos necesitamos unos a otros y que esta crisis debe llevar a que lo público tenga más peso y a cambios en el modelo económico en un momento en el que se ve venir una crisis muy profunda.