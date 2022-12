Coñece a Túa Provincia ofrecerá en 2023 máis de 3.000 prazas de viaxes gratuítas

A xunta de goberno da Deputación de Lugo aprobou este xoves as bases da terceira edición do programa Coñece a Túa Provincia, que no ano 2023 ofrecerá un total de 3.036 prazas repartidas entre os períodos de marzo e xuño —1.794 prazas— e de setembro a decembro —outras 1.242—.

Este programa de viaxes da Deputación está dirixido a asociacións e colectivos sen ánimo de lucro de toda a provincia para poder realizar viaxes gratuítas, en pequenos grupos, dunha xornada de duración por diferentes puntos da xeografía lucense, co fin de dar a coñecer distintos roteiros que contribúen a divulgar o patrimonio natural, histórico, cultural e gastronómico da provincia.

A portavoz socialista do goberno da Deputación, Pilar García Porto, indicou que a posta en marcha desta nova edición da iniciativa débese, principalmente, ao "enorme éxito que tiveron as dúas edicións anteriores, nas que participaron algo máis de 4.500 persoas".

Incentivo do turismo de proximidade

García Porto subliñou, neste sentido, que esta iniciativa "é unha das medidas que puxemos en marcha neste mandato co obxectivo de incentivar o turismo de proximidade, a hostalería e o comercio local, que son algúns dos motores económicos máis importantes da provincia".

Segundo explicou Porto, o prazo para presentar as solicitudes será de 15 días naturais que empezarán a contar desde o día seguinte á publicación das bases reguladoras da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.