Conciertos a la carta con André Espiñeira

Puede que creatividad sea la palabra que mejor defina a André Espiñeira. Este joven músico ha sumado su destreza con la guitarra a la amplísima oferta musical disponible en la actualidad en Chantada y lo ha hecho de una forma muy particular. En sus conciertos, es el público quien elige cuál va a ser la siguiente canción en sonar.

"El concepto es similar al de una cena donde la gente lee el menú y pide lo que desea", explica André, cuyo nombre artístico es ‘Inzo’. En su repertorio hay un total de 104 temas muy variados y de estilos totalmente diferentes. Cuando da un concierto ofrece su lista a los asistentes y, como si estuviesen ante una gramola, estos van haciéndole peticiones.

"Este proyecto me obliga a tocar canciones muy diversas e incluso hay algunas que personalmente no me gustan, pero lo importante es adaptarse al público y ofrecer temas que gusten a casi todo el mundo", indica el músico. Con esta fórmula ya ha dado unos diez conciertos en Chantada.

En esa lista-menú de André Espiñeira suena desde ‘El muelle de San Blas’, de Maná, o la famosa ‘Carolina’, de M-Clan, a Radiohead, Izal, Red Hot Chili Peppers o Nacha Pop. También dispone de temas en gallego de artistas como Andrés do Barro o Xoel López.

La nostalgia tiene otro importante sitio durante sus actuaciones gracias a las canciones de películas de Disney como ‘Hércules’ o ‘El libro de la selva’. Este tipo de piezas forman parte del repertorio más infantil de André Espiñeira. "Estoy trabajando para tocar canciones para niños más modernas, de series y películas actuales", anuncia.

TRAYECTORIA. El idilio de André Espiñeira con la música empezó a una edad muy temprana. Además de la guitarra, el artista se desenvuelve con el violín, instrumento que dejó de tocar en su día y que ha retomado.

El mundo del folclore supone otro de sus intereses. "Procuro meterme siempre en proyectos relacionados con este estilo, porque tengo mucho que aprender ahí", señala. Él es uno de los integrantes de Folk on Grelos, una banda de creación muy reciente en Chantada que en una semana dará un concierto con motivo de las fiestas patronales en el mismo escenario que el histórico grupo Rastreros.

Antes, André Espiñeira formó parte junto a su hermano de Emet, una banda que surgió en Madrid, donde residió unos años. Nubes de Malta, Mundo de Murphy y Hynkel son los nombres de otros proyectos musicales de los que formó parte en el pasado.

Otra de sus iniciativas es la de Phantom Mollo. A través de ella grabó su primer disco y ya está inmerso en otro. Su segundo álbum de estudio se llamará ‘13 lobos’. Esta carrera musical le ha permitido tocar en festivales como el Arenal Sound y en escenarios como el Teatro Reina Victoria.