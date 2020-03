El gobierno provincial modificó las bases del plan único para eximir a los ayuntamientos de destinar el 50% de las aportaciones de la Diputación a inversiones, con el fin de que puedan afrontar con esos fondos gastos derivados de la actual crisis del coronavirus. Sí se mantendrá la obligación de dedicar al arreglo y mejora de vías municipales el 60% de los recursos que los concellos reserven finalmente a inversiones.

La iniciativa de estos cambios partió del presidente de la Diputación, el socialista José Tomé, quien se reunió ayer con la vicepresidenta, Maite Ferreiro (BNG), para abordar esta cuestión. Esta medida contribuye a que los ayuntamientos respondan «con máis rapidez e eficacia ao novo escenario de prioridades e necesidades que deben afrontar debido á situación de emerxencia», manifestó el presidente provincial.

José Tomé recalcó que la máxima obligación de la Diputación es la cooperación con los ayuntamientos «e máis nestes momentos, nos que os pequenos municipios, os que contan con menos recursos, difícilmente poden encarar os efectos desta crise sanitaria. É aquí onde temos unha función clave, facilitando que dispoñan de recursos para atender aos seus veciños».

Con esta adaptación de las bases del plan único, los ayuntamientos contarán «coa seguridade e a tranquilidade de ver as súas arcas municipais reforzadas para afrontar Los concellos podrán usar fondos del plan único para paliar la crisis del Covid-19 as necesidades que xurdan pola crise do coronavirus», agregó.

La Diputación convocará un pleno para el 2 de abril con el fin de aprobar el plan único de este ejercicio

La vicepresidenta de la Diputación, Maite Ferreiro, subrayó que la pandemia del Covid-19 supone un gran desafío para los ayuntamientos. «Somos conscientes do esforzo que fan, sobre todo no que ten que ver coa xestión do Servizo de Axuda no Fogar. Moitos organizaron tamén servizos de proximidade para levar alimentos e medicinas a persoas maiores que viven soas ou non dispoñen de vehículo propio». Recalcó que el plan único provincial se convierte «nunha ferramenta flexible que se adapta as necesidades que teñen os concellos nesta situación excepcional».

Maite Ferreiro expresó su apoyo a las demandas de los ayuntamientos de material de protección para los trabajadores de los servicios de ayuda en el hogar. «Trátase de protexer a súa saúde e a das persoas as que atenden», dijo.

La Diputación convocará un pleno para el 2 de abril con el fin de aprobar el plan único de este ejercicio, que se incrementa hasta los 21,3 millones de euros con el objetivo de paliar la grave coyuntura generada por la crisis del coronavirus, así como para contribuir a la reactivación de la economía y del empleo una vez finalizado el estado de alarma.

El grupo provincial del PP cuestionó la oportunidad de convocar reuniones presenciales de las comisiones informativas de Economía y Pleno para el día 27 en plena crisis y sin consensuarlas previamente.

El plan único repercutirá en las pequeñas y medidas empresas, muchas de ellas de ámbito local. El gobierno provincial aumentó el plazo de contratación de obras y servicios del plan, que pasa del 20 septiembre al 30 de octubre.

Ayudas que van de los 192.000 a los 500.000 euros

Las subvenciones del plan único se reparten con criterios equitativos, en función de la población y el territorio. Cinco municipios recibirán 500.000 euros, la máxima cuantía prevista. Son Lugo, Monforte, Sarria, Vilalba y Viveiro. Las ayudas más pequeñas serán para Negueira de Muñiz, con 192.395 euros; Rábade, con 194.670; y Triacastela, con 201.359.

Pago a proveedores

La Diputación adoptó otras medidas para paliar el impacto de esta crisis como priorizar el pago a proveedores con el fin de inyectar liquidez a las empresas o reforzar el servicio de teleasistencia, que cuenta con 1.300 usuarios.