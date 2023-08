Tres concellos de A Mariña restringen el uso del agua y preocupa el nivel del embalse de Belesar

Ayuntamientos e instituciones llaman a hacer un uso responsable del agua y evitar consumos innecesarios en un contexto de sequía. Los principales problemas se registran en A Mariña, donde el Concello de Xove se sumó este lunes a los de Barreiros y O Valadouro al solicitar a los vecinos que no usen el agua de la traída más que para lo esencial ante su escasez y el aumento de población en verano. También en Guitiriz se dictó una medida similar, pero que solo prohíbe llenar las piscinas. Los embalses mantienen su nivel y solo es preocupante la bajada de nivel experimentada por el de Belesar, en Portomarín, durante la última quincena.

El alcalde xovense, Demetrio Salgueiro, señala que el agua almacenada está "a un nivel tan preocupante" que hace necesario restringir su uso para las duchas y los lavapiés de las playas, el llenado de piscinas, el lavado de coches, el riego de jardines y huertas y los baldeos.

Salgueiro apela "ao civismo e a responsabilidad" del vecindario en la utilización cotidiana del agua. En el bando también se proponen pequeñas recomendaciones que contribuirán a mejorar la situación, como cerrar los grifos cuando no se están usando o cambiar los baños por las duchas.

Además de pedir la implicación y compromiso de los vecinos para que la situación no empeore y obligue a prolongar las restricciones, el Ayuntamiento hará una inspección general de la red de abastecimiento para detectar posibles pérdidas o entronques incontrolados, También establecerá medidas correctoras y sancionadoras contempladas en la normativa vigente.

O Valadouro fue el primer ayuntamiento mariñano en adoptar estas medidas, con un bando que limitaba el uso del agua de la traída para las necesidades de personas y animales. Le siguió Barreiros, donde los problemas de suministro habituales casi todos los veranos, salvo alguna excepción, por el aumento de la población flotante, así como por las deficiencias en la red. "O volume construtivo do boom urbanístico non conlevou a modernización da rede. Fíxose unha potabilizadora, pero non se melloraron as conducións, algo que tratamos de correxir na medida do posible", según explicó este lunes la alcaldesa, Ana Ermida. Esta situación, unida a las escasas precipitaciones, hace que se detecten problemas en el abastecimiento a los principales núcleos en horas punta de consumo.

La prohibición de llenar piscinas en Guitiriz solo afecta a la capitalidad y a Parga, ya que en el resto de las parroquias no hay traídas públicas.

UN 28% MENOS DE CAUDAL. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, cuyo presidente es José Antonio Quiroga, considera que la situación es "de normalidad, si bien no debemos de olvidar que debemos hacer un uso responsable del agua". Los caudales están a un nivel superior al de 2022, que fue el año hidrológico más seco de la serie histórica. "El caudal de las estaciones de la provincia se encuentra de media un 28% por debajo del promedio", mientras que a estas alturas de 2022 estaban un 36,8% por debajo.

Los embalses se encuentran al 67,97% de su capacidad máxima, un 0.89% menos que la semana anterior. Este volumen es un 8,66% mayor que la cantidad de agua embalsada hace un año, que ascendía al 59,3%, y un 4,43% menor que el promedio del nivel histórico en esta época del año, un 72,4%.

Los niveles de los embalses arrojan cifras estables. Solo en el de Belesar se notó un notable bajada en la última quincena, que lo sitúa en cifras inferiores a la mitad de su capacidad. "A situación agravouse nas última datas. Xa se ven a ponte vella e as ruínas de edificios do antigo pobo de Portomarín, que quedará totalmente ao descuberto de manterse esta tendencia dúas semanas máis", dijo el alcalde, Pablo Rivas.

El abastecimiento al municipio está asegurado, ya que el agua de la traída se recoge en otro cauce. El regidor tiene previsto ampliar el volumen de la presa de captación para evitar incidencias en verano, cuando el número de visitantes, especialmente peregrinos, es muy elevado.

FUGAS. La actual coyuntura obliga a los ayuntamientos a analizar cuáles son los usos del agua menos prioritarios, pero también a trabajar en reducir las fugas en las redes municipales, que pierden una media del 40% del caudal. Así lo recomienda Augas de Galicia, que gestiona al demarcación de Galicia Costa.

Este organismo autonómico intensificó la labor del control del estado de los sistemas de abastecimiento, que pasó de un seguimiento mensual a un análisis cada 15 días.